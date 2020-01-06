【JOKER小丑】華堅馮力士為角色狂甩55磅　超瘋狂減肥餐單終曝光

由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker），將在美國時間下周二推出Blu-ray。有見及此，導演Todd Phillips率先爆出究竟華堅馮力士如何透過極端的減肥方式，變身成小丑。

華堅馮力士主演的《JOKER小丑》是今屆頒獎禮的大熱門。（《JOKER小丑》劇照）

每年都有許多演員不惜透過增磅或減肥的方式，目的只為能夠呈現角色最真實的一面，當中包括基斯頓比爾（Christian Bale）為《為副不仁》（Vice）演出時任美國副總統切尼（Dick Cheney）而增磅。而在《JOKER小丑》上映時，曾有報導指出，華堅馮力士為了呈現患有精神病而陷入困境的Arthur Fleck，他為了這角色狂減52磅，但實際上是華堅馮力士減了55磅。

華堅馮力士透過極端的減肥方式，使他變身成為小丑。（《JOKER小丑》劇照）

據《JOKER小丑》導演Todd Phillips稱，華堅馮力士為了小丑這角色，他透過瘋狂及極端的減肥方法，成功在短時間內甩走55磅。Todd Phillips解釋：「當時已經是六月，但華堅馮力士仍然未開始減磅，而我們將在9月開拍，他當時是180磅。」導演續指出：「雖然華堅馮力士身型不算肥，但我們說的是125磅。」而當時華堅馮力士回覆導演時僅稱「我知道了，我知道了」。

華堅馮力士用瘋狂方法減肥，但導演Todd Phillips卻在旁邊引誘他。（IMDb 圖片）

導演Todd Phillips心感不炒，向華堅馮力士表示他認識一個營養學的女士，她可以幫你。但華堅馮力士堅定否決，並向導演說：「這不是我的方法。我會停止進食，並使自己挨餓。」最後，導演指出：「華堅馮力士整個夏天，每日只會食一個蘋果。」除了蘋果外，華堅馮力士曾表示他會吃生菜及蒸四季豆。他最後還笑指，導演在他減肥時，刻意吃他最喜歡的椒鹽卷餅來引誘他。

華堅馮力士的瘋狂方法減肥，讓他的心理都出現問題。（《JOKER小丑》劇照）

雖然華堅馮力士的減肥過程有醫護團隊監督，但事實證明，這個極端的減肥方式是非常容易讓人產生負面情緒。華堅馮力士指出：「事實證明，這會影響你的心理，當我在這段時間內減去這麼多體重時，你真的會發狂。」