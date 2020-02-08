迷你兵團2│新角色成最可愛Minions？箍牙仔預告狂講香蕉話萌死人

《迷你兵團2：犀利哥的崛起》（Minions: The Rise of Gru）預告公開！這次電影將帶來犀利哥與迷你兵團的相遇故事，預告從犀利哥立志要當大壞蛋開始，卻因被別人瞧不起而決定偷走一顆寶石，但搶走的寶石卻因為迷你兵團的閃失而鬧出一系列的事情，這事件或許也成為了犀利哥更下定決心要成為大壞蛋的契機。

迷你兵團新成員是隻極萌箍牙仔。（《迷你兵團2：犀利哥的崛起》劇照）

電影為2015年的《迷你兵團》（The Minions）續集，當初《迷你兵團》於全球橫掃11.59億美金的亮眼票房，續集的誕生自然開始計畫，而首集導演Kyle Balda同樣回歸，他也是《壞蛋獎門人3》（Despicable Me 3）的導演。

此外，預告可以看到箍牙的新角色登場，戴著牙套的可愛萌樣非常討喜，片中他狂講香蕉語解釋自己的行為，而電影裡頭，他就是那個把事情變得更複雜的罪犯——把寶石拿去交換寵物石。值得一提的是，電影背景設定於70年代，裡頭也可以看到緊身衣、吊帶褲等復古元素，此外還有雙節棍以及爆破場面等動作場景。

迷你兵團新成員是隻極萌箍牙仔。（《迷你兵團2：犀利哥的崛起》劇照）

+ 5 + 4 + 3

電影簡介：12歲的犀利哥最大的夢想，就是成為一個超級惡棍。《迷你兵團2：犀利哥的崛起》充滿了照明娛樂的顛覆性幽默，也注入了流行文化的複雜性，豐富的情感搭配大膽的音樂和動作場面，將由原導演回歸執導。

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