【奧斯卡2020】《婚姻故事》Laura Dern封女配角　感觸多謝父母

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第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日（25日）舉行，最佳女配角由賽前大熱《婚姻故事》的Laura Dern奪得。

Laura Dern已獲金球獎等多個頒獎禮的最佳女配角獎，一直被視為今屆奧斯卡2020大熱之選，最後她也不負眾望奪得獎項。

最佳女配角由賽前大熱《婚姻故事》的Laura Dern奪得。(影片截圖)

今屆爭奪最佳女配角獎的包括：《爆炸性醜聞》的瑪歌羅比（Margot Robbie）、《陽光兔仔兵》的施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、《小婦人》的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、《婚姻故事》的Laura Dern以及《李察朱維爾驚世疑案》的Kathy Bates。

《婚姻故事》：羅娜丹Laura Dern。（《婚姻故事》劇照）

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在《婚姻故事》講述一對夫妻決定離婚，原想好聚好散的他們卻為了爭取兒子的監護權陷入掙扎。Laura Dern在片中飾演犀利的離婚律師Nora Fanshaw，是一個總是穿著名牌衣著，講究打扮的女性，一個很自信、強勢的角色，每次出現都令人目不轉睛。

Laura Dern奪得最佳女配角後，在台上講出感觸發言多謝父母：「有人說，永遠不能遇到你的英雄。但是，我說，如果您真的有福，父母就是你的英雄。我想與我的演技英雄Diane Ladd與Bruce Dern分享這個獎，我愛你。」

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