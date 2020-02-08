【奧斯卡2020】九國歌手合唱《魔雪奇緣2》主題曲　松隆子都有份

影壇盛事奧斯卡頒獎禮將於香港時間本月10日早上舉行，迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen 2）失落最佳動畫一獎，只憑主題曲《Into the Unknown》入圍最佳原創歌曲獎，令不少影迷大跌眼鏡。 不過當日直播頒獎禮的ABC電視台近日透露，來自9個國家的歌手將齊集一同在奧斯卡舞台上獻唱《Into the Unknown》，就算冇獎攞都夠搶鏡。

電視台公布9個國家的歌手將會一同上台獻唱。（Twitter圖片）

首集《魔雪奇緣》主題曲《Let It Go》日文版都由松隆子獻唱。（網上圖片）

英文版《Into the Unknown》由「Elsa」的配音演員Idina Menzel及挪威歌手AURORA合唱，而下周一的奧斯卡頒獎禮上，來自丹麥、德國、拉丁美洲、挪威、波蘭、俄羅斯、西班牙、日本及泰國的歌手，將會一同登上舞台獻唱歌曲的不同語言版本。

《魔雪奇緣2》失落奧斯卡最佳原創歌曲提名，令不少影迷失望。（電影劇照）

太妍演繹的韓文版《Into the Unknown》大獲好評，但未獲奧斯卡大會邀請到場獻唱。（網上圖片）

當中代表日本的是香港觀眾十分熟悉的演員松隆子，但韓國代表、女團少女時代成員太妍就未獲邀請，韓國版主題曲曾大獲好評，很多網民都大讚太妍的歌藝出色。