【奧斯卡2020】官方率先公布賽果？　小丑奪影帝《1917》成大贏家

第92屆奧斯卡金像獎（92nd Academy Awards）將在香港時間星期一早上舉行，許多人都十分關注這場頒獎禮的各大獎項最終會花落誰家。然而，奧斯卡官方Twitter昨日公開一張賽果預測的圖片。不少網民見到這張圖都十分驚訝，紛紛擷圖轉載，並指官方這張「預測」圖，或提早公布了奧斯卡的得獎結果。至於這張預測圖是否就是真實賽果，結果下周將會揭曉，影迷拭目以待！

第92屆奧斯卡金像獎將在香港時間下周一早上舉行。（官方圖片）

其實官方Twitter當時發布這則貼文的原意是邀請粉絲製作一張預測今屆奧斯卡賽果的圖片。豈料，有網民發現奧斯卡官方Twitter都分享了他們的預測。不少網民旋即轉載這張官方預測圖，並表示這張「預測」圖應該就是當晚的最終賽果。最後，官方立即把這張圖片刪去，並澄清所有獎項會在星期日才揭曉，並指這個問題已經更正。

官方貼文邀請粉絲預測奧斯卡賽果。（The Academy Twitter 擷圖）

雖然官方把圖片刪走了，但許多網民已經擷了圖，並重新上載這次官方預測的賽果。從官方公布的「預測」圖可以見到，奧斯卡最佳男主角由《JOKER小丑》（Joker）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix）奪得。至於奧斯卡最佳女主角方面，則由《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）奪得。至於最佳男、女配角，分別由《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）的畢彼特（Brad Pitt）及《婚姻故事》（Marriage Story）的Laura Dern奪得。這四位得獎者份屬大熱，而金球獎及剛結束的英國電影學院獎都是頒給他們，相信官方這預測都不無道理。

奧斯卡影帝呼聲最高應該是《JOKER小丑》的華堅馮力士。（《JOKER小丑》劇照）

最驚喜莫過於《上流寄生族》，皆因電影力壓另一大熱作品《1917：逆戰救兵》（1917）奪得最佳電影。如果《上流寄生族》真的獲得此殊榮，這將是有史以來，首位獲得奧斯卡最高殊榮的外國提名人。除此之外，《上流寄生族》還奪得最佳原創劇本獎、最佳美術設計及最佳國際電影獎（前身：最佳外語片獎）。至於《1917：逆戰救兵》，連同導演森米達斯（Sam Mendes）勇奪最佳導演獎，劇組還囊括最佳視覺效果、最佳攝影、最佳音響效果及最佳音效剪接等獎項，以五個獎項成為奧斯卡大嬴家。

就是官方這張預測圖，引起網上哄動。（alina@loversinfilm Twitter 圖片）

點擊下圖重溫入圍第92屆奧斯卡金像獎的電影！