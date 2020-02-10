【奧斯卡2020】雲妮絲維嘉《Judy》封影后︰感謝茱地嘉蘭這角色

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日（10日）舉行，人物傳奇電影向來都是奧斯卡爭獎大熱，最後最佳女主角由賽前大熱《星夢女神：茱地嘉蘭》的雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）奪得。

在久違的歡呼下，Judy能否再有超水準的演出？（《星夢女神：茱地嘉蘭》劇照）

《BJ單身日記》、《芝加哥》的金球影后雲妮絲維嘉(Renée Zellweger) 憑新戲《星夢女神：茱地嘉蘭》第三度角逐影后，早前她在金球獎先拔頭籌奪得最佳女主角，最終亦成功再下一城獲得今屆奧斯卡最佳女主角。

今次是雲妮絲維嘉第二座奧斯卡獎項，曾經憑《亂世情天》於2004年獲得奧斯卡最佳女配角獎，成為史上第7位同時在主角和女配角員類別中均獲獎的女演員。

最佳女主角由《星夢女神：茱地嘉蘭》：雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）奪得。（影片截圖）

今屆入圍最佳女主角包括：《爆炸性醜聞》：查理絲花朗（Charlize Theron）、《Harriet》： Cynthia Erivo、《星夢女神：茱地嘉蘭》：雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）、《小婦人》：茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）、《婚姻故事》：施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）。

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雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）憑《星夢女神：茱地嘉蘭》第三度角逐影后，電影講述美國歌手茱地嘉蘭(Judy Garland)的一生，雲妮絲維嘉完美演繹一個巨星由成名、事業巔峰、但名成利就的的日子並不長久，漸漸茱地嘉蘭陷於抑鬱，婚姻失敗及事業低潮。經歷過4段婚姻的茱地最後痛定思痛，為一對子女，不惜放下身段遠赴英國演唱，重拾久違的歡呼聲激勵，以超水準的表演征服歌迷。

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雲妮絲維嘉在台上領獎時先多謝另外幾位對手，表示能夠和她們一起爭獎覺得很榮幸，之後她感謝全體演員和劇組，讓她活現茱地嘉蘭的故事。她又表示新移民原本一無所有，來到實現美國夢，「茱地嘉蘭沒有奪過這個獎，但我們在此可以向她致敬。茱地嘉蘭是個英雄，確實團結了我們。」