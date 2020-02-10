【奧斯卡2020】《反斗奇兵4》奪最佳動畫　迪士尼第十三次獲獎

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今日舉行，今屆最佳動畫由《反斗奇兵4》（Toy Story 4）奪得，多年來Disney x Pixar製作的動畫都囊括最佳動畫的獎項，今年《反斗奇兵4》再下一城。

今屆最佳動畫由《反斗奇兵4》（Toy Story 4）奪得。（影片截圖）

《反斗奇兵4》由Pixar製作、迪士尼發行，電影為2010年電影《反斗奇兵3》的續集，是反斗奇兵系列電影的第四部作品。電影由Josh Cooley執導，更找來奇洛李維斯為「勁爆公爵」（Duke Caboom）配音。

Pixar動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）之前在金球獎大熱倒灶失落最佳動畫，今次在奧斯卡終於獲最佳動畫獎。

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今集《反斗奇兵4》講述胡迪面對主人寶妮對他的失寵，但他仍以對方為中心，想好好陪伴他的孩子。而寶妮也製造了一個新玩具「小叉」，胡迪一行人再度面臨「新生玩具來臨」的議題。小叉是寶妮現在最愛的玩具，但他卻不願意正視自己莫名而得的身分，試圖逃離並結束自己身為「玩具」的生命。在與胡迪一行人隨着寶妮一家踏上公路旅行中，小叉成功逃離，而胡迪急忙跳車找回小叉。在兩人開始展開一段迷失的旅途期間，卻在一間古董店裏與曾經的舊愛牧羊女寶貝重逢，最後胡迪選擇離開了寶妮。

《反斗奇兵4》再下一城，領獎時感謝大家支持。（影片截圖）

反斗奇兵系列電影，《反斗奇兵3》曾於2011年獲奧斯卡最佳動畫，今次再下一城，是迪士尼電影第十三次獲得這項大獎。