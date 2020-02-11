【上流寄生族】奉俊昊橫掃奧斯卡躋身5大國寶　韓網民賜最高榮譽

韓國一向都有一個「四大公共財產」列表，只要提起他們的名字，不少女粉絲的心都會融掉，當中包括姜棟元、蘇志燮、玄彬以及孔劉。而在奧斯卡2020完美落幕後，橫掃奧斯卡四獎：最佳外語片、最佳電影、最佳導演和最佳原著劇本後，成為首位得到最佳導演的韓國人，令韓國舉國上下都無人不為他而興奮，更將他納入最新的「韓國五大國寶」之中。

奉俊昊憑《上流寄生族》（Parasite）勇奪《第92屆奧斯卡頒獎禮》四項大獎。（Getty Images）

近10年來，K-pop的韓流文化堀起，影響了世界各地不少人，更一時成為音樂的龍頭，近年在世界各地最有影響力的必定是BTS防彈少年團，要說在音樂有BTS，那麼現在在電影界則有奉俊昊，他的作品一向都能打動人心，包括《綁架門口狗》、《殺人回憶》、《韓流怪嚇》、《東京狂想曲：搖擺東京》和《末世列車》等等，今次更憑《上流寄生族》打破了奧斯卡92年來的紀錄，得知喜訊的韓國人極之為他感到驕傲，更在網上討論要為他送上甚麼樣的獎勵。

BTS在格林美舞台上，與Lil Nas X、Billy Ray Cyrus、Mason Ramsey、Diplo、Young Thug & Nas呈獻《Old Town Road & Rodeo》。（Getty Images）

當中有網民留言寫下的獎勵非常搞笑，更超越了並列五大國寶的BTS防彈少年團，跟韓國國腳孫興慜睇齊，而獎勵則是「給奉俊昊免除兵役吧！」問題在於奉俊昊今年已經51歲，早就已經當過兵以及過了要當兵的年紀，即使他得到這項獎勵也是得物無所用，而且他不會當兩次兵，但事實上能夠獲得韓國民眾提出給予此等榮譽話，該人必須要為國家有重大貢獻且得到民眾的認同才有機會紙上談兵一下。

孫興慜是韓國足球一哥，粉絲特別希望他為韓國贏取金牌，兼免去兵役專心踢波。（Naver圖片）

因為在韓國服兵役是一種極嚴格的體制，過往有不少人逃兵役，即使是極受歡迎的明星都會被民眾唾棄，那麼就連BTS防彈少年團都未能得到的榮譽，究竟誰得獲得呢？當中國腳孫興慜就是最好的例子，他這般的足球明星，在不少大賽當中都會有很多人留言宗寫下「孫興慜！踢球吧！免役吧！」換句話說，但凡你對國家有特殊貢獻，例如在重大賽事中獲勝，如在奧運中奪得金牌就有可能獲得「免役」的資格。

退役韓國花式溜冰選手金妍兒。（Getty Images）

目前奉俊昊、BTS防彈少年團、孫興慜、「冰上精靈」金妍兒以及LOL史上首位奪得大滿貫的《LOL英雄聯盟》職業選手Faker皆列為韓國五大國寶，靠着自己的實力收服韓國民眾，在世界上取得傲人且觸目的成績。