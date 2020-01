【奧斯卡2020】《小丑》11項提名威盡　《上流寄生族》爭最佳影片

《第92屆奧斯卡頒獎禮》將於香港時間今年2月10日早上舉行,大會於今日日(13日)晚上公布入圍名單,《JOKER小丑》獲提名最佳電影、最佳男主角及最佳導演等11個獎項領先,亦創下超級英雄電影入圍奧斯卡新紀錄。南韓電影《上流寄生族》入圍最佳電影、最佳導演及最佳國際影片等6個獎項,為亞洲電影爭光。 詳細名單如下:

《星夢女神:茱地嘉蘭》的雲妮絲惠嘉有望再下一城。(電影劇照)

令人意外的是,迪士尼動畫《魔雪奇緣2》(Frozen 2)失落最佳動畫,只憑nto the Unknown》提名最佳原創歌曲。而憑《別相信她》(The Farewell)勇奪金球獎喜劇或音樂劇組別影后的華裔女星Awkwafina,未能擠進最佳女主角最後五強,美國廢奴主義者Harriet Tubman傳記片《Harriet》的Cynthia Erivo爆冷獲提名,成為19位入圍演員獎的提名人士中,唯一一位黑人演員。

《第92屆奧斯卡頒獎禮》完整入圍名單

最佳電影

《1917:逆戰救兵》

《極速傳奇:福特決戰法拉利》

《愛爾蘭人》

《JOKER小丑》

《陽光兔仔兵》

《小婦人》

《上流寄生族》

《從前,有個荷里活》

《婚姻故事》

最佳導演

奉俊昊《上流寄生族》

森曼特斯《1917:逆戰救兵》

Todd Phillips《JOKER小丑》

馬田史高西斯《愛爾蘭人》

昆頓塔倫天奴《從前,有個荷里活》

最佳男主角

Adam Driver《婚姻故事》

安東尼奧班特拉斯《萬千痛愛在一生》

華堅馮力士《小丑》

Jonathan Pryce《教廷白煙》

里安納度狄卡比奧《從前,有個荷里活》

最佳女主角

查理絲花朗《爆炸性醜聞》

Cynthia Erivo《Harriet》

茜爾莎羅倫《小婦人》

施嘉莉祖安遜《婚姻故事》

雲妮絲惠嘉《星夢女神:茱地嘉蘭》

最佳男配角

阿爾柏仙奴《愛爾蘭人》

畢彼特《從前,有個荷里活》

湯漢斯《在晴朗的一天出發》

Joe Pesci《愛爾蘭人》

安東尼鶴健士《教廷白煙》

最佳女配角

Florence Pugh《小婦人》

嘉菲比絲《李察朱維爾:驚世疑案》

Laura Dern《婚姻故事》

瑪歌羅比《爆炸性醜聞》

施嘉莉祖安遜《陽光兔仔兵》

最佳原創劇本

《1917:逆戰救兵》

《婚姻故事》

《從前,有個荷里活》

《上流寄生族》

《神探白朗:福比利大宅謀殺案》

最佳改編劇本

《愛爾蘭人》

《小丑》

《陽光兔仔兵》

《小婦人》

《教廷白煙》

最佳剪接

《極速傳奇:福特決戰法拉利》

《小丑》

《陽光兔仔兵》

《愛爾蘭人》

《上流寄生族》

《從前,有個荷里活》

最佳原創歌曲

“I Can’t Let You Throw Yourself Away”《反斗奇兵4》

“(I’m Gonna) Love Me Again”《搖滾太空人》

“I'm Standing With You”《Breakthrough》

“Into the Unknown”《魔雪奇緣2》

“Stand Up”《Harriet》

最佳配樂

《1917:逆戰救兵》

《JOKER小丑》

《小婦人》

《婚姻故事》

《星球大戰:天行者崛起》

最佳攝影

《1917:逆戰救兵》

《愛爾蘭人》

《JOKER小丑》

《燈塔》

《從前,有個荷里活》

最佳服裝設計

《JOKER小丑》

《陽光兔仔兵》

《愛爾蘭人》

《小婦人》

《從前,有個荷里活》

最佳化妝及髮型設計

《1917:逆戰救兵》

《爆炸性醜聞》

《JOKER小丑》

《星夢女神:茱地嘉蘭》

《黑魔后2》

最佳音效剪輯

《1917:逆戰救兵》

《極速傳奇:福特決戰法拉利》

《JOKER小丑》

《從前,有個荷里活》

《星球大戰:天行者崛起》

最佳音效

《1917:逆戰救兵》

《星際任務》

《極速傳奇:福特決戰法拉利》

《JOKER小丑》

《從前,有個荷里活》

最佳視覺效果

《1917:逆戰救兵》

《復仇者聯盟4:終局之戰》

《愛爾蘭人》

《獅子王》

《星球大戰:天行者崛起》

最佳最佳國際影片

《Corpus Christi》

《Honeyland》

《Les Misérables》

《萬千痛愛在一生》

《上流寄生族》

最佳美術指導

《1917:逆戰救兵》

《愛爾蘭人》

《陽光兔仔兵》

《從前,有個荷里活》

《上流寄生族》

最佳動畫

《克勞斯:聖誕節的秘密》

《馴龍記3》

《I Lost My Body》

《Missing Link》

《反斗奇兵4》

最佳紀錄長片

《American Factory》

《The Cave》

《The Edge of Democracy》

《For Sama》

《Honeyland》

最佳紀錄短片

《In The Absence》

《Learning To Skateboard》

《Life Overtakes Me》

《St Louis Superman》

《Walk, Run, Cha-Cha》

最佳動畫短片

《Dcera (Daughter)》

《Chair Love》

《ve》

《Memorable》

《Sister》

最佳實景短片

《Brotherhood》

《Nefta Football Club》

《The Neighbors’ Window》

《Saria》

《A Sister》