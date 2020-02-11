【上流寄生族】奉俊昊公開創作草圖　各地海報幽默手法諷貧富差距

第92屆奧斯卡金像獎圓滿結束，由奉俊昊執導的南韓電影《上流寄生族》（台譯：《寄生上流》）在頒獎禮上締造歷史，成為首部非英語電影奪得奧斯卡最佳電影。電影以兩個不同階層的家庭來描述貧富之間的距離，看似非常簡單的故事，但實際上，其實是經過精心設計。導演日前分享了他在前期製作時所繪製的草圖。

由奉俊昊執導的《上流寄生族》，電影熱潮席捲全球，而且還橫掃多個頒獎禮。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》一直為南韓電影創造歷史，這部電影先為南韓首奪康城金棕櫚獎、之後又在金球獎上勇奪最佳外語片，成為南韓首部拿下金球獎的電影。而電影在奧斯卡再創歷史，成為首部奪得最佳國際影片獎（前身：最佳外語片獎），以及最佳原創劇本、導演及電影四大獎項。

這一切都是由崔宇植飾演的基佑開始，他偽造文憑後成功受聘為富豪子女補習而獲得共享上流人榮華富貴的機會。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》導演奉俊昊早前在《The Hollywood Reporter》上分享了他創造電影時親自繪製的草圖。從這批草圖可以見到，導演在畫紙上寫上詳細註釋。影迷如今終於可以了解導演是如何精心炮製這部作品。導演還稱，在編劇時想到會有這一幕時，已經歡喜若狂。相信這一幕對於觀眾來說都十分驚喜，究竟是那一幕呢？

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除了草圖設計精密外，《上流寄生族》在海報設計上都非常出色，海外發行及宣傳絕對應記一功。電影海報款式多，而且多以貧富懸殊作主題。有電影評論學家還分析了電影海報隱藏的3大秘密。據電影評論學家崔光熙指出，電影海報中，各角色的眼睛都被遮住，皆因「把眼睛遮住的人，有可能是觀眾自己」。至於為何會有黑、白之分呢？原因或者相當明顯，富裕的人用白色覆蓋；而貧窮的人則用黑色覆蓋。以兩種顏色劃分，也代表「遮住眼睛也有階層之分」。最後是海報左下方的一對腳。據了解，這對腳非常白，看似沒有血色，暗示電影中有人死亡。

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