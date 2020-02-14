妮坦莉寶雯遭MeToo教母轟偽善　奧斯卡禮服繡落選女導演名出事？

奧斯卡影后妮坦莉寶雯（Natalie Portman）出席本屆頒獎典禮時，身上禮服繡了好幾位未能入圍的女導演名字，力撐女性電影工作者不該被視而不見，被不少媒體讚譽。

雖然有部份網友批評，卻沒料到在「Me Too」旗手蘿絲麥高恩（Rose McGowan）的眼中，這樣做非但不真誠還相當噁心！她在Facebook上發表超長文，批評妮坦莉寶雯只是做show而無實際作為，引發激烈爭議。

蘿絲麥高恩是荷李活控訴「淫魔大亨」韋恩斯坦（Harvey Weinstein）最不遺餘力的女星之一，儼然有「Me Too教母」的地位，很敢發表內心真實感受，完全不怕得罪人。她指：

妮坦莉寶雯和她在奧斯卡典禮的「抗議」，受到主流媒體叫好，因為她很「勇敢」，真的勇敢嗎？差得遠了！比較像是在「演」她關心這議題，而且很多女星都是這樣。她這舉動讓我們這些真的有在為此努力行動的人深受冒犯，我寫這篇文章不是因為酸溜溜，而是感到噁心。 蘿絲麥高恩

在文中蘿絲炮轟妮坦莉寶雯20多年的演藝生涯中，只曾與兩位女性導演合作，其中一位正是她自己，她的製片公司也只用過一位女導演，也仍然是她自己，像她這樣的超級巨星，有改變業界環境的能力，為何不真的開始行動、運用自身的影響力，讓影片公司多多聘用女導演？口頭上說說很簡單，拿出實際行動才重要。

妮坦莉寶雯至今尚未回應蘿絲的抨擊，可是網友認為讓荷李活業界人士知道奧斯卡嚴重忽視女性導演這個問題也有助於改善未來的情況，不一定每個人都非得行動力爭不可，也有人覺得女性影人都還在內鬥、而不團結，才真的毫無助益。

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