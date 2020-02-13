《花椒之味》獲金像獎十一項提名　導演麥曦茵：各方面一起加油

最新公布的《第39屆香港電影金像獎》名單，當中《花椒之味》獲得「最佳電影」、「最佳編劇」、「最佳導演」、「最佳女主角」、「最佳女配角」、「最佳攝影」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳原創電影歌曲」、「最佳原創電影音樂」、「最佳音響效果」共十一項提名，成績優異。電影講述三個來自不同地方的同父異母姊妹，在父親逝世後相見、相識、相知後再各自面對彼此一直逃避的問題。

《花椒之味》的主題是親情，由鄭秀文、賴雅妍和李曉峰主演。（電影海報）

首次獲「最佳導演」提名的麥曦茵感恩評審給予的提名機會，亦感謝每一位演員對文本和拍攝過程的信任：「恭喜及祝福台前幕後提名的伙伴們，電影是主創團隊、演員、工作人員、後期團隊，環環緊扣的勞動成果，謝謝過程中，每位專業的互信與交託。感謝兩位監製沿途護航與信任，由衷感激許鞍華監製最初鼓勵我：『再拍電影吧。』感謝路上給予精神支援的恩師、前輩、朋友，二話不說行動支援的兄弟伙伴們，『在心中』；感恩在複雜世情中，遇上各路胸懷俠氣義理之人。電影不是人生的全部，但做電影的時候，每一刻都在向人生提問；戲裏戲外，都是直面創口，修復療癒的過程。」最後她更想藉此跟大家說：「辛苦了，這段時間，願大家好好保重，一起加油，在各方面，無論是電影，或是活着本身。」