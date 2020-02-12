【金像獎2020】鄭秀文《花椒之味》6度衝擊影后　雙提名成大隱憂

香港影壇盛事《香港電影金像獎》於12日下午公布各獎項的入圍名單，先後提名過5次香港電影金像獎最佳女主角的Sammi鄭秀文，今次憑《花椒之味》再度入圍，自2000年憑《孤男寡女》首次獲得提名後，等足廿年時間，加上Sammi在《花椒之味》中演技的蛻變，睇嚟今次點都應該係佢啦！

Sammi早前在個人Instagram自言「在2019年達成了所有的計劃，電影、演唱會、歌曲，都一一完成。沒有白費時間。沒有白費自己。沒有白費計劃。」（鄭秀文IG）

Sammi在戲中飾演自強女性，跟現實中不謀而合，故有不少粉絲均希望Sammi憑該片首度封后。（《花椒之味》劇照）

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鄭秀文在年中上畫的《花椒之味》表現備受睇好，早就被指大有機會讓鄭秀文（Sammi）首度封后。

分薄票源唔係未試過

第39屆香港電影金像獎入圍名單今日終於出爐，入圍女演員包括有《少年的你》周冬雨、《幻愛》蔡思韻、《金都》鄧麗欣以及憑《花椒之味》和《聖荷西謀殺案》兩戲同時獲得提名的鄭秀文。

Sammi足足有兩套戲提名似乎比起其餘3位女演員更易叫糊，其實不然！事實上這才是最不穩定的因素，一不小心更有可能再度令Sammi痛失影后，重蹈2001年覆轍，事關多過一套戲入圍時就會分薄票源，慘遇上評委𠝹票的話，未知Sammi仲要等多幾多年，不過Sammi憑《花椒之味》中蛻變的演技點睇都力壓群凰，今次最有望封后！

鄧麗欣二度獲得香港電影金獎像最佳女主角提名。（《金都》劇照）

鄧麗欣︰近期難得的喜訊

得知獲得最佳女主角提名的鄧麗欣作出回應，她先是表達出心情既複雜又開心，因為最近的氣氛，加上經常看到負面新聞，所以在這個局勢、環境之下可以收到一個喜訊令她有如此心情。

她又自言：「今次是自己第二次提名最佳女主角，十分感謝大家對我的肯定，亦很開心這幾年來有很多機會、好的電影可以去參與，同時恭喜《金都》導演黃綺琳入圍新晉導演以及最佳編劇、恭喜朱康（朱柏康）入圍最佳男主角、恭喜「鮑姐」鮑起靜入圍最佳女配角，亦好開心有另一個歌曲的提名，因演唱了《金都》主題曲成功入圍最佳原創電影歌曲，多謝二汶寫好歌，導演又寫好詞，覺得整部電影出來的效果令大家喜歡都有賴整個團隊的合作，所以我而家當自己已經攞咗獎，好多謝整個團隊，大家的努力去做就出一個好好睇的張莉芳出來，最後恭喜所以獲得提名的人。」

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蔡思韵︰如當年考大學被錄取一樣

至於憑《幻愛》首次入圍女主角的蔡思韵，她自言得知入圍後，有如當年考大學被錄取一樣。如幻似真又難以置信。「這次入圍代表作為新人的我拿到一條鎖匙，走進一道更險峻的電影之門。我會更用心、更認真去看待表演，更肯定和自信地說：我，蔡思韵是一位女演員……能夠躋身於一班前輩演員之中，成為入圍一份子，與有榮焉。」