【花椒之味】39歲賴雅妍中性形象男女通殺　4大堅持力保凍齡樣貌

由麥曦茵執導，鄭秀文（Sammi）、台灣女星賴雅妍、內地女星李曉峰主演，任賢齊、鍾鎮濤和劉德華客串演出的四地溫情電影《花椒之味》，改編自張小嫻的小說《我的愛如此麻辣》，昨日（12日）香港上映。 當中除了Sammi的溫情演出外，其實來自台灣的賴雅妍也不可小看，相信不少香港人都對這位「凍齡女神」都很有印象！

《花椒之味》由賴雅妍、鄭秀文和李曉峰主演。（劇照）

當時很多粉絲都指要是「阿不思」真的是男生的話，一定有很多女生為她迷倒！（《等一個人咖啡》劇照）

一早獲女生關注

其實香港人對賴雅妍最初的印象可能是台灣電影《等一個人咖啡》，戲中以中性打扮演繹「阿不思」一角，令不少女孩子都迷上了她，就連男生看了都覺得她很帥啊！而且在戲中，有一杯阿不思特調咖啡「男子漢」，講明是真正的男子漢先敢飲，因為她在咖啡中加了曱甴，相信這一幕同樣十分經典。其後在台劇《愛上哥們》演出女扮男裝的「琵亞諾」一角，令她人氣大幅度飆升，更因此連續兩年獲封「最帥男妝扮相女星」！

38歲的賴雅妍被錯認成大學生也其實都好正常。（《愛上哥們》Facebook圖片）

有指實際上已經39歲的賴雅妍，其實私下常被人錯認成大學生，絕對是凍齡兼高顏值女神，她曾大方透露自己4招保養秘技：