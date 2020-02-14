【007生死有時】Billie Eilish獻聲主題曲曝光　重溫歷代經典歌曲

第25部「占士邦」（James Bond）電影《007：生死有時》（No Time To Die）將於復活節上映，早前片方公布由近期人氣爆燈的美國女歌手Billie Eilish創作及演繹主題曲，等咗咁耐終於有得聽！

Billie Eilish在上月尾舉行的格林美上連奪4大獎，風頭一時無兩。（Getty Images）

現年18歲的Billie Eilish，去年憑一曲《Bad Guy》紅遍全球，並於上月尾舉行的格林美獎中橫掃「年度專輯」及「年度歌曲」等大獎，風頭一時無兩，片商找她為《007：生死有時》創作主題曲屬明智之舉。而Billie Eilish的作品亦沒令大家失望，抑壓的調子配上其獨特聲線，正好襯托丹尼爾格力（Daniel Craig）飾演的占士邦的孤獨寂寞。

“No Time To Die” by @billieeilish – the theme song for the 25th James Bond film is OUT NOW. Billie will perform the song at the 2020 @BRITs on 18 Feb accompanied by @FINNEAS, @HansZimmer and @Johnny_Marr #NoTimeToDie #Bond25 https://t.co/9myEfUVLsi pic.twitter.com/XVBPUbKYvk — James Bond (@007) February 14, 2020

過往片商都會大灑金錢找頂級歌手為邦片創作主題曲，2012年的《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall）主題曲由英國巨肺歌后Adele負責；而上一部《007：鬼影帝國》（Spectre）就請來英國男歌手Sam Smith獻唱，兩首歌都奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎，相信明年金像獎頒獎禮好有機會看到Billie Eilish再次上台表演。

日前Billie Eilish在奧斯卡上獻唱一曲《Yesterday》，悼念去年離世的電影人。（Getty Images）

過去24套邦片的主題曲，不少為大家琅琅上口的經典，以下小編同大家回顧吓歷年歌曲。

1964年《鐵金剛大戰金手指》／Shirley Bassey－”Goldfinger”

1995年《新鐵金剛之金眼睛》／James Bond－”Goldeneye”

2002年《新鐵金剛之不日殺機》／麥當娜－”Die Another Day”

2012年《新鐵金剛：智破天凶城》／Adele－”Skyfall”

當然唔少得1962年第一部邦片《鐵金剛勇破神秘島》的主題音樂