【007生死有時】製片拒「女占士邦」接棒：他是有缺憾的優秀男人

近年來歐美影視圈「選角多元化」和「男女平權」蔚然成風，一些觀眾耳熟能詳的經典影視作品陸續推出「變性」版本，譬如被稱為美版「福爾摩斯」的《Elementary》，將華生換成女角、或是由全部女生掛帥的2016年版《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）等，市場反應卻不一定理想。近年「永遠的007」占士邦（James Bond）系列，也一直有人鼓吹應該由女性重新演釋、終止銀幕英雄長期被白種男性壟斷。

對此，007系列製片芭芭拉（Barbara Broccoli）表示，007這個代號不一定只能是男性間諜，但占士邦永遠不會變成女人。倘若外界真的希望銀幕上多一些精明、強悍的女性，應當度身打造新的角色。占士邦在Ian Fleming的原著小說中從無在性別設定上改變過，過去二十多部正傳系列電影也把這人物塑造得很清楚，他就是一個身手高強卻有性格上缺點的男人，沒有必要為改變而改變。

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不過，下一任扮演占士邦的男星，卻不一定仍然是白人。即使Ian Fleming原著中的占士邦是個白人男性，芭芭拉並不排除找非白人來接手這個角色，只是現階段主要將心力放在把丹尼爾基克（Daniel Craig）告別作《007：生死有時》（No Time To Die）做好，還未正式尋找丹尼爾的接班人。

丹尼爾（右）第一部邦片《新鐵金剛智破皇家賭場》導演Martin Campbell（左），最近受訪時竟然透露當初對於丹尼爾的演技沒有懷疑，卻不確定他是否適合演占士邦的人選（GettyImages／視覺中國）

有趣的是，丹尼爾第一部邦片《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）導演Martin Campbell，最近受訪時竟然透露當初對於丹尼爾的演技沒有懷疑，卻不確定他是否適合演占士邦的人選。因為丹尼爾並非俊美小生，若非芭芭拉堅持，他不一定會接受丹尼爾，顯然身為幕後大老闆，芭芭拉對於占士邦人選有最大的決定權，意見很難被動搖。

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