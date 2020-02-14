【蝙蝠俠】羅拔柏迪臣新蝙蝠俠造型曝光　導演公開試鏡絕密影片

自從落實由荷里活影星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）演出新版《蝙蝠俠》（Batman），大家都很期待他穿起蝙蝠戰衣的造型。 導演Matt Reeves終於在Twitter上放出一條試攝影機的片段，首度公開羅拔柏迪臣的蝙蝠俠look，片段更在網上瘋傳。

影星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）自落實演出新版《蝙蝠俠》（Batman），大家都很期待他穿起蝙蝠戰衣的造型。（GettyImages）

DC去年正式公布新一代蝙蝠俠將由現年33歲羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接任，消息一傳出已有大量網民幻想羅拔穿起戰衣的形象，又有人擔心他不夠大隻，身材過於瘦削而扮演蝙蝠俠時會衣不稱身。

等了這麼久，終於迎來新一代《蝙蝠俠》的造型曝光，導演Matt Reeves，在Twitter貼出一條由羅拔柏迪臣穿起蝙蝠俠新版戰袍的第一條短片，立即令網友瘋狂轉發。

雖然片段調色好暗，相當有神秘感，但大家都可以大概看到羅拔版的蝙蝠俠新look。

從短片中可見，羅拔柏迪臣穿起最新超級英雄戰甲，最清楚的是看到他心中前的蝙蝠俠標誌。據知，這部電影的蝙蝠俠會比較年輕，時間點設定在Bruce Wayne成為蝙蝠俠的兩年後。

除了羅拔柏迪臣，電影更請來哥連法奴（Colin Farrell）、Zoe Kravitz等演員參與。哥連與Zoe將分別飾演蝙蝠俠的敵人企鵝同貓女。