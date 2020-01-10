【猛禽暴隊】小丑女新預告繼續寸嘴　幫隻狗改名做蝙蝠俠？

DC電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)）將於2月6日上映，昨日（9日）官方再度釋出一條新預告片，當中包含一些新畫面外，更大膽嘲笑「蝙蝠俠」（Batman）布斯韋恩（Bruce Wayne）！

「小丑女」跟「小丑」分手後，幾乎做盡平常女生失戀會做的事。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》影片擷圖）

眾所周知，故事發生於「小丑女」和「小丑」（Joker）分手後，而小丑女經歷失戀後，找到一班志同道合，一樣需要解放自我的女生。另外，伊雲麥葵格（Ewan McGregor）扮演的大反派「黑面具」（Black Mask）更首次以戴上面具的造型示人！

終於見到伊雲麥葵格戴上「黑面具」的造型。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》影片擷圖）

「小丑女」更將她和「小丑」的共同回憶ACE Chemicals炸掉。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》影片擷圖）

預告中，「小丑女」自言自知在分手後，全城都有好多人想她死，「黑面具」更是排在首位。此外，「小丑女」意外地遇到偷走「黑面具」鑽石的小神偷Cassandra Cain，因而一同被追殺，其後更遇上了「女獵手」、「黑金絲雀」和雲妮蒙泰雅（Renee Montoya），就這樣組成了「小丑女聯盟」猛禽小隊，一同對抗「黑面具」。

「小丑女」組成了猛禽小隊。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》影片擷圖）

「小丑女」笑指她養的鬣狗叫做布斯。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》影片擷圖）

同樣作為賤嘴反派的「小丑女」，被Cassandra Cain發現屋企養了一頭大鬣狗，「小丑女」笑指隻狗叫做布斯，而靈感則是來自布斯韋恩。明明今集設定是沒有「蝙蝠俠」，完全是被鞭屍兼躺着也中槍。