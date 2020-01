【猛禽暴隊】小丑女新預告繼續寸嘴　幫隻狗改名做蝙蝠俠？

DC電影《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn))將於2月6日上映,昨日(9日)官方再度釋出一條新預告片,當中包含一些新畫面外,更大膽嘲笑「蝙蝠俠」(Batman)布斯韋恩(Bruce Wayne)!