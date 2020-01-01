【蝙蝠俠】傳電影兩星期內開機拍攝　首張片場照旋即在網上瘋傳

由Matt Reeves執導；羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman），電影雖然要到2021年才能觀看，但前期籌備功夫已經接近完成。據了解，電影將在兩星期內開始拍攝，而首個拍攝場地都在網上流出。那麼，羅拔柏迪臣的蝙蝠俠造型都會隨時跟粉絲見面。然則近日美國著名娛樂週刊《Variety》前記者爆料，原來羅拔柏迪臣的蝙蝠俠新盔甲雛型早在9月時已經跟粉絲率先見面。

羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》雖然要等到2021年才上映，但他另一部大作《天能》就在今年上映。（《天能》劇照）

日前網上有傳聞指，《蝙蝠俠》的劇組在英國前空軍基地Cardington Airfield搭建場景，從網上流出的相片可以見到，這空軍基地被改建成教堂，並用作拍攝一場葬禮戲。最驚人的地方是，劇組邀還請了500名臨時演員到場拍攝，可見電影製作如此盛大。而去年12月上映的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）也有在這地方取景拍攝。

有傳《蝙蝠俠》劇經在英國前空軍基地Cardington Airfield搭建場景準備開始拍攝。（Centraldcnauta Twitter 圖片）

除此之外，有三部貌似飛船的物體在半空出現。據了解，在動畫影集《Batman: The Animated Series》曾大量使用這些飛船。雖然目前仍然未了解這些飛船在電影中有何作用，但在該動畫影集中，這些飛船配備雷達、無線電廣播系統及探射燈，並由葛咸城警署擁有。他們利用飛船去監視市內的一舉一動，從而協助追捕可疑車輛或人士。

有網民重新上載當時Lee Bermejo在9月時發布的蝙蝠俠造型，相信羅拔柏迪臣的新蝙蝠俠造型跟此相似。（網上圖片）

另外，美國著名娛樂週刊《Variety》前記者Kris Tapley近日撰文，他指他本人收到風，今集蝙蝠俠盔甲的造型設計是基於插畫家Lee Bermejo的作品。而早在9月時，Lee Bermejo曾在其Instagram上載了一張蝙蝠俠盔甲的造型照，故有理由相信，這次羅拔柏迪臣的蝙蝠俠盔甲造型是跟《Batman: Noel look》這漫畫非常相似，而這漫畫的插圖正正是由Lee Bermejo負責。目前雖然仍然不知最新的蝙蝠俠盔甲造型何時會正式發布，但相信粉絲絕對非常渴望能盡快見到。