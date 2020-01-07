【蝙蝠俠】Jeffrey Wright證電影倫敦開拍　葛咸城首批片場照曝光

由Matt Reeves執導；羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman），電影首張片場照早前在網上流出，之後還傳出電影將在兩星期內開拍。沒想到，不用等兩星期，電影昨日已在倫敦經展開拍攝工作，其中一個有份開工的演員是Jeffrey Wright，他將在電影中飾演蝙蝠俠盟友的警長Gordon。除此之外，葛咸城的片場照都陸續在網上流出。

羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》將在2021年上映。（DC Comics／IMDb 圖片）

早前美國著名娛樂週刊《Variety》前記者Kris Tapley爆出《蝙蝠俠》的內幕消息，他指出羅拔柏迪臣的蝙蝠俠新盔甲雛型原來早在去年9月時已經率先跟粉絲見面。奈何當時沒有人留意，直到Kris Tapley向外稱，羅拔柏迪臣在《蝙蝠俠》的造型是根據Lee Bermejo的作品時，大家才恍然大悟，原來Lee Bermejo曾在其Instagram上載了一張蝙蝠俠盔甲的造型照。

《Batman: Noel look》插畫家Lee Bermejo在9月時發布的蝙蝠俠造型，相信羅拔柏迪臣的新蝙蝠俠造型跟這非常相似。（網上圖片）

日前，在《蝙蝠俠》中飾演警長Gordon的Jeffrey Wright，他向外表示他準備進入葛咸城，這意味著《蝙蝠俠》開拍在即。他在其Twitter上寫道：「因時差問題在晚上10時醒來，以為要遲到了，可是原來是凌晨4時45分。進入葛咸城。不久後，網上隨即流出葛咸城的片場照。

Jeffrey Wright指他準備踏入葛咸城開工。（Jeffrey Wright Twitter 擷圖）

從該批片場照可以見到，有一輛葛咸城的流動新聞車、葛咸城的警車、一輛用於水力和電力的貨車及一輛印有「Tricorner」字眼的的士等。Tricorner是一個呈三角形的島嶼，位於葛咸城的最南端。它通過三座橋與城市的其他部分相連。在原著漫畫《Batman: No Man's Land》，這地方是葛咸城警署的主要地方。除了車輛外，還見到數個葛咸城警員聚在一起，然而，目前仍未見到一眾巨星登場。

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除了這批新照片外，早前網上流出Cardington Airfield的片場照。這張照片未能證實這地方是否就是葛咸城，但可以見到有三部貌似飛船的物體在半空出現。據動畫影集《Batman: The Animated Series》，這些飛船屬於葛咸城警署。而飛船內置雷達、無線電廣播系統及探射燈，用於監視市內的一舉一動，從而協助追捕可疑車輛或人士。如今《蝙蝠俠》已經開始拍攝，相信主演會陸續登場。

早前在網上曾傳出《蝙蝠俠》劇組在英國前空軍基地Cardington Airfield搭建場景準備開始拍攝。（Centraldcnauta Twitter 圖片）