【上流寄生族】韓國人才懂的暗喻?五大隱藏彩蛋解謎 即食麵代表..

韓國神級電影《上流寄生族》在國際舞台大放異彩，勇奪四項奧斯卡獎項，對於香港人來說，電影中真實反映出韓國貧富懸殊等各種社會議題，香港同樣存在，所以能夠引起大家很大的共鳴。 不過，電影中有許多細節都是韓國獨有的文化，或者是只有韓國人才會明白的暗喻，正如執導該片的奉俊昊導演所解釋，雖然他之前有執導過兩部英文電影，但是《上流寄生族》只能用韓文來詮釋，因為只有這樣才能反映地道的韓國文化。

*注意：以下內容含有劇透

#韓國半地下房屋

相信許多看完影片的人，都會對韓國半地下室房屋留下深刻印象，這在韓國是十分常見的建築，正如香港的「籠屋」和「劏房」一樣，半地下室房屋通常租金便宜，在寸土寸金的首爾，地下室房屋是經濟拮据的窮人聚集地，在不少韓劇中也有出現過。

韓國獨有的居住形態半地下房的來源是因韓戰而起，當時南北韓停戰期間，南韓因憂慮會再與北韓交戰，因此在1970年修改建築法，要求所有房屋都要興建地下室作防空洞。

地下房屋甚少有陽光透進。（《上流寄生族》劇照）

而半地下房屋通常環境惡劣，而且十分潮濕，房間內黴菌放肆地生長蔓延。加上醉漢喜歡隨地小便、房間臨近地下水渠等，這就是為什麼金司機身上有時會瀰漫著一種體臭味，也象徵著窮人的氣味。即時半地下房有陽光透進，卻仍然如此陰暗潮濕，充滿惡臭。

金家人長期住在環境惡劣的半地下房屋。（《上流寄生族》劇照）

#山水石

在電影中，金氏一家獲贈的山水石是貫穿整部電影的寓意符號，象徵慾望的開端。這樣一塊天然奇石自然價格不菲，而它通常形成在水的下流，經過潺潺不息的水流的「打磨」與「雕刻」，才會形成絕無僅有的紋路與圖案。這塊山水石同樣暗喻了金氏一家的處境，雖然身處於「下流」地位，仍然渴望有朝一日能夠鹹魚翻身，邁向高處。

山水石表面看上去高貴，實際身處下流。（《上流寄生族》劇照）

#炸醬烏龍麵

對韓國文化略知一二的觀眾，應該會知道韓國人十分鍾愛即食麵，幾乎已經把它當作主食。除了因為即食麵料理方便，同時它也是「窮人恩物」，價格實惠。電影中，有錢的女主人讓女管家煮的正是韓國近幾年十分流行的即食麵吃法——「炸醬烏龍麵」（韓文：짜파구리），即是將韓國的兩種品牌的即食麵，烏龍麵和炸醬麵混在一起吃。

兩個品牌的即食麵。（NAVER）

在電影裡女主人要求女管家在炸醬烏龍麵中加入韓牛，而韓牛的價位就和日式和牛一樣，價格十分昂貴，同時也象徵了有錢人的地位。在價格便宜的平民食物「炸醬烏龍麵」中加入矜貴的韓牛，整道食物都充滿了諷刺意味——即使大家都是吃同一主食，卻仍然有貧富之分。

有錢的女主人吃著有韓牛的即食麵。（《上流寄生族》截圖）

#灶馬

如果你有細心留意電影細節，你會發現其中有一幕是金司機一邊吃麵包，一邊彈走桌上的一隻蟲，它就是灶馬，韓國人稱它為「 꼽등이」。這類昆蟲形狀如蟋蟀，沒有翅膀，喜歡出沒在雜物、牆角、廚房等陰暗角落的生物。灶馬也是一種象徵地下的昆蟲，是在韓國十分常見的室內昆蟲，雖然灶馬對人無害但是由於形態醜陋因此讓人感到懼怕，而它們通常藏匿於暗處，同時也是在影射金家人。

灶馬在地下室十分常見。（《上流寄生族》截圖）

爸爸金基澤一邊吃著麵包，一邊彈走桌上的灶馬。（《上流寄生族》劇照）

#金家名字

這個伏筆相信只有懂韓語的人才會發現，導演一開始就將韓文電影名《寄生蟲》（韓文：기생충）的暗示伏筆埋在金氏一家的名字中。其中，電影裡爸爸叫金基澤（韓文：김기택）；長子叫金基宇（韓文：김기우）；女兒叫金基婷（韓文：김기정）；母親則叫忠淑（韓文：충숙），撇開姓氏單看四人的名字，他們名字的第一個字放在一起，就是三個「基」一個「忠」，可以讀成「基三忠」也可以理解成「寄三蟲」（기셋충）與韓語「寄生蟲」（기생충）是諧音，象徵著金氏一家人就是寄生蟲的意象。

金家人的命運已經注定?（《上流寄生族》劇照）

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參考資料：HimmTV 韓國讚養