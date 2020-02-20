【上流寄生族】奉俊昊潮推11隻必儲DVD　有套日本片有極多動作戲

奉俊昊憑《上流寄生族》（Parasite）在第72屆康城電影節上奪得金棕櫚獎後再下一城，在第92屆奧斯卡金像獎榮獲「最佳電影」和「最佳導演」等四項大獎，成為首位獲得這項殊榮的韓國導演，風頭一時無兩。在《上流寄生族》之前，奉俊昊已經製作過《殺人回憶》（2003）、《韓流怪嚇》（2006）、《末世列車》（2013）等呈現韓國社會階級差異的電影，亦使他有「精準社會觀察家」之稱。

如果有機會讓這位炙手可熱的導演在一眾DVD中作挑選的話，他會怎樣選擇？（YouTube／@criterioncollection）

在《上流寄生族》奪得最佳電影之際，奉俊昊向在場的名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）致敬，表示以前讀電影時正是學習對方的電影，沒想到有一日能與對方同場較量很是榮幸；他又感謝昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）向美國觀眾介紹其作品，並把它們放在推薦名單上，這一幕既讓影迷見證了電影的傳承，也令不少影迷好奇是什麼樣的電影影響並成就了奉俊昊。原來他早在2014年時接受訪問，嚴選了11隻必須收藏的電影DVD。

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