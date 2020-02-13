《上流寄生族》奪奧斯卡最佳電影絕非偶然　居然有人幕後操縱？

舉世觸目的影壇盛事《第92屆奧斯卡金像獎》現已塵埃落定，而讓觀眾最喜出望外的絕對是由韓國導演奉俊昊（봉준호）執導的《上流寄生族》（기생충／Parasite）成為大贏家，一舉奪得「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳外語電影」及「最佳原創劇本」四項大獎，繼在康城影展奪得「金棕櫚獎」後再下一城，亦成為了史上首部奪得奧斯卡「最佳電影」的非英語片，為亞洲電影刻下一個重要的里程碑。雖然奧斯卡一向以「小圈子」及美國精神至上著稱，但原來這個結果事實上卻是有跡可循。

《上流寄生族》擊敗《愛爾蘭人》（The Irishman）、《小丑》（Joker）、《1917》、《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）等呼聲甚高的勁敵，奪得今屆奧斯卡「最佳電影」。（電影海報）

70年代的奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）在介紹「最佳電影」的提名名單時說：「今晚我們可見證，電影能為個人與社會帶來的影響力（Impact）」，提及了得到這個殊榮的基準。《上流寄生族》的故事關注社會弱勢，折射出韓國社會貼身貧富懸殊的問題；且題材新穎，劇情令觀眾意想不到，符合一眾評審的口味。綜觀近年奧斯卡「最佳電影」得主都有關注弱勢與小眾的趨勢，例如：2016年的《月亮喜歡藍》（Moonlight）談及同性戀、2018年的《綠簿旅友》（Green Book）則是關注黑白種族議題。這也說明了為什麼反映社會不公義的《JOKER小丑》可以獲得11項提名，而全球票房突破28億美元紀錄的《復仇者聯盟4：終局之戰》僅得最佳視覺效果一項提名。

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《上流寄生族》成為第一部奪得「最佳電影」的非英語片，亦證明了亞裔在荷里活的地位提升，不再僅限於白人（間中黑人）之爭。撇除李安在2000年憑《臥虎藏龍》在荷里活打出名堂，2018年荷里活製作了一部幾乎全用亞裔演員、講亞洲文化故事為主的電影名為《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）；並在不被看好的情況下大收2.38億美元。2019年的金球獎更請來吳珊卓擔任主持，是為首位亞裔女主持。Awkwafina（林家珍）在最新一屆金球獎憑電影《別告訴她》（The Farewell）奪得「最佳音樂及喜劇類電影女主角」，是首位獲得這個獎項的亞裔女性。奧斯卡今年打破傳統，將最佳電影頒予《上流寄生族》，顯然朝着國際化的方向，正在脫去一些種族、顏色、性別、語言的標籤或限制。

《上流寄生族》（기생충／Parasite）一舉奪得「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳外語電影」及「最佳原創劇本」四項大獎，繼在康城影展奪得金棕櫚獎後再下一城成為大贏家。圖為導演奉俊昊。（Instagram／@theacademy）

《上流寄生族》得獎盛況：

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不過，電影為小眾發聲、亞裔地位提升也不是決定因素，《上流寄生族》之所以得獎的最大原因其實是背後有一名舉足輕重的人物──主要投資者李美敬（Miky Lee）。現年61歲的李美敬家世顯赫，除了是坐擁價值41億美元娛樂帝國CJ娛樂集團的副總裁，同時也是韓國財閥三星（Samsung）集團創辦人李秉喆的孫女。李美敬本人是個電影愛好者，於是她早在1995年已經有前瞻性地向史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的夢工廠（DreamWorks SKG）投資3億美元，以換取在亞洲（日本除外）獨家發行其電影的權利，並在韓國建立了大型影城CGV。這顯示了她的財力之餘，亦展示了她插足西方電影界的野心。

李美敬本人是個電影愛好者，也是《上流寄生族》背後舉足輕重的投資者，這次更以幕後推手的身份用準確的眼光將《上流寄生族》帶上奧斯卡的舞台。（gettyimages）

李美敬在CJ集團的官方簡介寫道：「我們相信全世界人將會每年看二、三部韓國電影；每月吃一、二次韓國飲食；每兩周看一、二集韓國電視劇；每天聽二、三首韓國歌曲」，希望透過自己的影響力推動韓國文化。於是她曾帶韓國電影的DVD去過華納（Warner Bros.），環球（Universal Studios），二十世紀影業（Twentieth Century Studios）等電影公司作推介；同時亦投資不少韓國電影以推動業界發展及將其帶到西方市場，包括：朴贊郁復仇三部曲之一的《親切的金子》（2005）；奉俊昊的舊作《韓流怪嚇》（2006）《末世列車》（2013）；由李政宰、全智賢主演的《盜賊門》（2012）等……為推廣韓國電影不遺餘力，這次更以幕後推手的身份用準確的眼光將《上流寄生族》帶上奧斯卡的舞台。

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怪不得李美敬就《上流寄生族》得獎發言之際，大會將米高峰降下，示意頒獎禮去到尾聲，但坐在第一排的著名演員湯漢斯（Tom Hanks）、查理絲花朗（Charlize Theron）紛紛起哄：「Up！Up！Up！」示意讓她發言，可見她在荷里活打滾多年建立的名氣與地位並不簡單。