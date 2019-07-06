《上流寄生族》《燒失樂園》命題相同　階級差距使怒火爆發引悲劇

由奉俊昊執導的韓國電影《上流寄生族》在第72屆康城影展獲得金棕櫚獎而聲名大噪，這是韓國電影第一次奪得這項殊榮。《上流寄生族》與去年同樣提名金棕櫚獎、由李滄東執導的《燒失樂園》命題相同，兩部電影都呈現了社會面臨的貧富懸殊問題，以及低下階層的生存狀態；可是兩者卻用了截然不同的手法、故事去呈現。《上流寄生族》選擇了使用商業電影的定式，過程中不停「扭橋」，劇情發展讓觀眾意想不到，對一般觀眾而言比較容易入口；《燒失樂園》則利用影像敘述年輕人處於迷失的狀態，可是節奏慢，而且當中隱喻甚多、比較不易懂，這就是李滄東Style。

嚴重劇透注意！！！！！

《上流寄生族》和《燒失樂園》主題一致，皆以社會低下階層作主角，而他們皆處於迷失的生存狀態。《上流寄生族》一家四口都沒有穩定收入，以打散工、摺Pizza盒為生，貧窮得只能住在半地下室，全屋僅有一扇窗、要仰高頭才能看到外面的世界，生活環境惡劣。《燒失樂園》則描述了年輕人的迷失狀態，劉亞仁演出的鍾秀是一個打散工的廢青，總是百無聊賴；女主角海美（全鍾瑞飾）欠下一屁股卡數，目的是藉此填補心靈的空虛。兩部電影都在批判社會問題，無論是房屋、就業問題都難以解決；電影同時亦呈現了社會低下層面臨的窘況，他們對日常生活感到空虛，甚至無感。

+ 5 + 4 + 3

《上流寄生族》與《燒失樂園》同樣呈現了貧富懸殊導致的階級矛盾越演越烈。在《上流寄生族》中，金基佑（崔宇植飾）在朋友（朴敘俊飾）引薦下去富豪家中當補習老師，及後他用盡各種方法令全家人都在富豪家中任職，甚至後來喧賓奪主把富豪的家「據為己有」，由此可見他們渴望依附富豪過生活，後來卻發現一切皆只能是一場夢。在地穴與地面的差距已是個大暗示，也是個大對比，展現了階級的不平等；富豪會定立界線，絕對不允許貧者越過，擺出高高在上的姿態，也許是輕視、也許是蔑視，就如電影台詞寫道：「有錢人不是本質善良，他們只是有本錢去善良。」

在《燒失樂園》中，兩位男主角鍾秀（劉亞仁飾）和Ben（Steven Yeun飾）形成鮮明對比，鍾秀渴望當作家，卻並不怎麼寫作，生活潦倒；Ben的家境贏在起跑線，不用工作卻可以過富足的生活，鍾秀的貨車與Ben的跑車就是明顯的貧富差距，階級的矛盾加重下層的壓抑心理。

+ 8 + 7 + 6

低下階層心中按捺已久的憤怒終有一天會爆發，《上流寄生族》與《燒失樂園》都是悲劇收場，低下階層在階級矛盾的重壓下選擇發泄憤怒，也是對社會不公的怒吼。在《上流寄生族》，窮爸爸受夠了被蔑視，再也不噤聲刺向富爸爸；在《燒失樂園》，鍾秀燒掉了Ben、還有他的跑車，這些都是低下階層怒火的宣洩。要在社會向上爬很難，即使沒有出頭天，但並不代表一輩子要被壓搾，可是宣洩過後，然後呢？