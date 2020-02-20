史匹堡女兒Mikaela下海拍AV　「以有利可圖的方式來紀念身體」

荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）與太太Kate Capshaw的23歲養女Mikaela，近日宣布下海拍成人電影，並稱已獲得父母同意。 Mikaela本身有一未婚夫，為了尊重對方，她不會與其他演員在鏡頭前發生性行為，只會拍攝「獨腳戲」形式的AV。

Mikaela自言財政獨立不依靠父母。（Mikaela Spielberg Instagram）

Mikaela於1996年剛出生時便獲史匹堡夫婦收養，透露上周末與父母以Facetime通訊時，將拍AV的決定告訴他們，並指出父母完全支持她的決定：「他們永遠將我的安全放在第一位」。Mikaela指出，當AV女優並非出於衝動或要傷害任何人：「我這樣做是為了以一種有利可圖的方式來紀念自己的身體。」

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Mikaela 的未婚夫比她年長近20年。（Facebook圖片）

Mikaela認係一般工作太乏味，不能滿足她的靈魂，渴望令身體變成資本，令她萌生拍AV的念頭，而新工作為她帶來前所未有的力量及自信。之後她更透露，小時候曾遭受性侵犯，多年來飽受心理健康問題困擾，引發厭食症、邊緣性人格障礙和酗酒等。而成為AV演員後，令她覺得在不被人騷擾及侵犯下，仍可滿足到別人。

有網民叫Mikaela搵老阿爸養。（Mikaela Spielberg Instagram）

天生擁有豐滿上圍的Mikaela，自言從小不為出眾身材感到驕傲，直至拍AV後才令她改觀：「坦白講，我一直好討厭我的胸部，但現在我終於學會擁抱它，我的大胸脯就是賺錢工具。」現時Mikaela親自監製其作品，並放上成人電影網站PornHub上免費予人觀賞。