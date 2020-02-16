【After】翻版《格雷》電影少少鹹引死絲打　男女主角顏值爆燈

2015年上映的電影《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）雖然口碑不佳，但憑著色情場面及輕量SM作賣點，3集加埋共斬獲13.2億美元（約100億港元）票房，賺個盤滿砵滿。 去年一部類似的電影面世，雖然香港未有上映，但憑著兩位擁有神級顏值的主角，上演連場火辣親密場面，令一眾「絲打」為之瘋狂，這部少年版《格雷》絕對值得留意。

齋睇海報仲以為《After》係《格雷》系列續集。（電影海報）

介紹返，這部少年版《格雷》叫《After》，改編自美國女作家Anna Todd的同名小說，據悉作者的創作靈感來自英國男團One Direction，以成員Harry Styles的幾段情史作為藍本，亦參考了其他文學作品，簡單來說就是一名迷妹的同人文。就如《格雷》的原著作者E. L. James一樣，受《吸血新世紀》（Twilight）影響寫同人文，結果成為銷量過億的人氣小說，相信不少迷妹受她啟發，創作出更多作品。

由於唔係18禁，兩位主角的親熱場面點到即止，但對少男少女來說已經好刺激。（電影劇照）

《After》的故事其實相當老土，受阿媽嚴厲管束的清純少女，離家入大學群上一班貪玩損友，大眼開界之餘遇上暗黑系美男，二人幾乎一拍即合，迅速打得火熱，被愛沖昏頭腦的少女跟阿媽及初戀男友反面，後來發現暗黑美男當初跟朋友打賭要把她追到手，少女傷心欲絕，但暗黑美男其實早已真心愛上她，電影最後停在男主角的表白。

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Hero Fiennes Tiffin小時了了，大個變型男。（電影劇照）

飾演清純少女的Josephine Langford，是劇集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）女主角Katherine Langford的親生妹妹，現年22歲的Josephine比姐姐長得更標緻，自小便立志要當演員，去年憑《After》人氣急升，拿下《Teen Choice Awards》的女演員獎。

男主角Hero Fiennes Tiffin童星出身，在《哈利波特－混血王子的背叛》（Harry Potter and the Half-Blood Prince）演過少年佛地魔，現在是位1.88米高的超級型男，天生副Model臉，走紋身壞男孩路線迷倒萬千少女。

Josephine（圖）同家姐Katherine Langford邊個會紅啲？（Getty Images）

續集《After We Collided》女主角已經唔再係純純兔，懂得色誘男主角。（影片截圖）

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兩位主角顏值爆燈，比《格雷》的狄高達莊遜（Dakota Johnson）及占美杜倫（Jamie Dornan）更養眼，戲中二人有一場池塘嬉水戲，雖然沒有過份香艷的畫面，但男主角出盡電力冧女主角，令一眾懷春少女回味無窮。之後無數小情人卿卿我我的畫面，加上女主角獻出「第一次」的激情戲碼，縱使劇情九流，成本僅1400萬美元換來近7000萬美元票房，難怪片商乘勝追擊，今年推出續集《After We Collided》。