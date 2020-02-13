The Rock狄維莊遜18歲女兒繼承父業　簽約WWE做職業摔角手

相信大家都知道，動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）入行前是一名享負盛名的專業摔角手，而他的父親與外祖父亦是摔角界的響噹噹人物，如今去到第四代、狄維莊遜與前妻所生的18歲女兒Simone亦宣佈簽約美國職業摔角（WWE），成為首位第四代WWE超級明星。

The Rock獲封為最偉大摔角手。（網上圖片）

狄維莊遜受外祖父Peter Maivia及父親Rocky Johnson影響，於90年代中展開摔角事業，在WWE贏得17次冠軍殊榮，被喻為史上最偉大的摔角手之一。他跟任職電影製片的前妻Dany Garcia育有女兒Simone Johnson。Simone遺傳了狄維莊遜的健碩身形，天生就有打摔角的天賦，日前WWE宣佈與Simone簽約，培訓她成為超級明星。

Simone身材高大，本身就有條件當摔角手。（Simone Johnson Instagram）

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Simone受訪表示：「這對我來說意義深遠，我的家族跟摔角的連繫，對我而言是很特別的，很高興得到這個機會，並不止打摔角的機會，而是延續這個傳奇的機會。」而狄維莊遜亦於社交網站上載與女兒擁抱的合照，祝賀她成為WWE旗下的運動員，又提醒女兒雖然背負著家族名字，但亦要記住為自己打拚。

The Rock上載合照祝賀女兒。（Instagram圖片）