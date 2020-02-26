木村拓哉為《多啦A夢：大雄的新恐龍》配音　猿人角色邊樣似佢？

日劇天王木村拓哉第三度跨界配音，為第40套劇場版《多啦A夢：大雄的新恐龍》配音，最近更專登穿上藍色外套襯返多啦A夢拍攝短片宣傳新戲。 自細就是多啦A夢粉絲的木村，在短片中笑得相當可愛，真的是名副其實的萬人迷！

木村拓哉第三度跨界配音，為第40套劇場版《多啦A夢：大雄的新恐龍》配音。（takuliciouss/IG圖片）

現年47歲的木村拓哉，相隔十年再度為動畫電影配音，為多啦A夢50周年紀念作電影《多啦A夢：大雄的新恐龍》獻聲。木村拓哉今次在電影中客串配音的角色，是頭有著猿人樣子的神秘男子Jiru，木村宣傳時指出角色和自己相似之處就是同樣喜愛恐龍。

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勁鍾意多啦A夢 神秘男子掌握大雄命運

木村拓哉自細就喜愛看多啦A夢，絕對是個忠實粉絲。這次配音的猿人角色，是一個掌握著大雄命運的重要角色，他更話自己到現在仍不敢相信能參與「多啦A夢」的作品。

據知，這位神秘男子Jiru本身不應該在恐龍存在的時代出現，他會一直監視大雄等人的一舉一動，同時他也掌握著謎之島的秘密。

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邀請多啦A夢去睇自己演唱會

今次是木村拓哉第三次為電影配音，對上一次已經是十年前的《超時空甩尾》。早前他出席《多啦A夢：大雄的新恐龍》時，多啦A夢說想去木村的演唱會，「不過我沒有票，只能在場外」，木村搞笑地指「你用任意門就可以自由出入啊！不不不，你是多啦A夢，我會幫你準備好VIP，否則你在外面太顯眼啦！」電影將在3月6日於日本上映。