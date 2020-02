木村拓哉首次個唱獲龜梨和也等群星捧場　叫Johnny's後輩多多關照

日本型男木村拓哉出道接近29年,不過今年木村才首度推出個人專輯,立即登上Oricon周榜第一位,昨日(8日)木村更於東京代代木第一體育館舉行首個個人演唱會「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」,是木村繼2015年1月SMAP演唱會後,時隔5年再次踏上舞台獻唱。