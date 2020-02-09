木村拓哉首次個唱獲龜梨和也等群星捧場　叫Johnny's後輩多多關照

日本型男木村拓哉出道接近29年，不過今年木村才首度推出個人專輯，立即登上Oricon周榜第一位，昨日（8日）木村更於東京代代木第一體育館舉行首個個人演唱會「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」，是木村繼2015年1月SMAP演唱會後，時隔5年再次踏上舞台獻唱。

木村拓哉昨日起假東京代代木第一體育館舉行一連兩場個人演唱會。（IG/@takuliciouss）

雖然新型冠狀病毒（又稱：武漢肺炎）疫情嚴重，木村演唱會仍吸引超過12,500人捧場，同屬Johnny's事務所的龜梨和也，還有明石家秋刀魚、三浦翔平、二階堂富美、林遣都、日劇《摘星廚神》、《教場》劇組等均現身支持。

木村除了獻唱新專輯的歌曲外，又為粉絲帶來SMAP時期的歌曲。（IG/@takuliciouss）

木村在兩小時演唱會中，一連送上20首歌，除了獻唱新專輯的歌曲外，又表演其主演日劇的主題曲，包括《愛情白皮書》的《True Love》、《悠長假期》的《LA-LA-LA LOVE SONG》，更為粉絲帶來SMAP時期的歌曲《SHAKE》和《夜空的彼岸》等，令粉絲興奮不己。木村慶幸粉絲喜歡當晚演出，又乘機宣傳本月22日出道的Johnny's男團SixTONES和Snow Man，更笑言自己也是今年一月才正式「出道」，理論上是兩個男團的同輩，呼籲SixTONES和Snow Man多多關照。

會場外的木村造型照是粉絲的「打卡位」。（Twitter/@uchdmski）

多位網友都特地將當地報紙有關木村的報道翻攝再分享：