【無聲絕境2】約翰卡辛斯基點復活？　拍到幾乎與艾美莉賓特離婚

2018年上映的《無聲絕境》（A Quiet Place）叫好叫座，全球票房大收3.4億美元。 上集自編自導的男主角約翰卡辛斯基（John Krasinski）為了救家人而壯烈犧牲，但今集在預告又再次見到他的身影，莫非他又復活了？而提到今次拍戲時的點滴，John仲話差點拍到要與艾美莉賓特（Emily Blunt）離婚。

2018年上映的《無聲絕境》（A Quiet Place）叫好叫座，相隔兩年電影公司推出續集《無聲絕境2》（A Quiet Place II），繼續由艾美莉賓特（Emily Blunt）主演。（《無聲絕境2》劇照）

相隔兩年電影公司推出續集《無聲絕境2》（A Quiet Place II），上集結尾講到，身兼導演的男主角John為了拯救家人而犧牲，剩下太太艾美莉賓特帶著子女及剛誕下的BB繼續逃避怪物追殺。

但今集預告就發現，John竟然驚喜現身，他早前在節目上就親自解釋自己是怎樣「復活」。

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「第一集是一封我給孩子的情書」

John表示他再次現身《無聲絕境2》是有關鍵作用，不過他的角色並不是復活，也不是再拍過另一版本，「因為我覺得第一集，對我個人而言，儘管有點瘋癲，但其實是一封我給孩子的情書。」這次他再現身，其實是在倒敘的情節裡，他會負責解釋這個世界要變得這樣安靜、無聲的因由和背景，例如沒有怪物出現前，這個世界、這個家庭是怎樣的。

John表示他再次現身《無聲絕境2》是有關鍵作用，不過他的角色並不是復活，也不是再拍過另一版本。（A Quiet Place II），（影片截圖）

差點賠上與老婆艾美莉賓特的婚姻

而提到艾美莉賓特在拍一場驚險的車戰戲份時，John就話他幾乎因為這段戲賠上與老婆的婚姻，「我當時把她放到車上，再跟她說我要你踩盡油門全速前進，有一間車會追著你，沒有很大問題的，接著你會撞到一個人，之後你要繼續駕駛車輛，將會有一台時速40公里的巴士向著你，正門撞向你的車。」

艾美莉賓特當場聽得呆了，我跟他說：「就這樣我們開始吧！」艾美莉：「喔，等等，我真的要這樣做嗎？」

那一刻，John表示，「我知道那時我不只把我的太太放進車裡，我是同時把我的婚姻都放進那台車，如果這個鏡頭沒有拍好，這隻婚戒也不會在我手上了。」聽得主持和台下觀眾都捧腹大笑，而John說分享的這段驚險戲份，完全不靠CGI特效，從預告看來結果也的確拍得相當精彩。