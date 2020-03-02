【隱形客】北美首周上映即回本　叫好又叫座有望開續集？

近日上映的新片《隱形客》（The Invisible Man）叫好又叫座，在剛過去的周末在北美上映三天，收約2600萬美元（約2億280萬港元）票房，以成本僅700萬美元加上宣傳費等，已成功為片商回本！

《隱形客》叫好又叫座，在北美地區上映三日已夠回本。（電影劇照）

電影被奉為「神片」，身兼導演及編劇Leigh Whannell被外媒問到會考開拍續集，他就話暫時沒這個考慮：「我認為在電影上映後才有時間思考續集或故事的延續，全世界大致上已經對這部片有了想法。」他亦指出不少作品早早設定會拍續集，惟票房不似預期而被迫放棄，所以他一開始就不會對續集有想法。

有冇續集仍是未知之數。（電影劇照）

《隱形客》講述女主角伊莉莎白莫斯 (Elisabeth Moss) 飾演的絲莉亞，被虐待狂科學家男友折磨至半死，幾經艱辛才逃離魔掌。某日她收到通知，得悉對方自殺身亡，更意料地留給她一筆可觀財產 — 怪事隨即連環發生，陷阱死局，詐光盡現，身邊人也逐一遭殃！ 絲莉亞身心徹底崩潰，認定一切由「看不見」的前度作祟，背後更隱藏天大秘密；眼前一片凶白，隨時已身陷驚殺！

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電影改編自1897年出版的同名小說，而2000年亦曾翻拍成電影，到2020版本比原著及舊版改動更大，劇情更峰迴路轉，電影上映後好評如潮，在「爛蕃茄」（Rotten Tomatoes）獲得90%「新鮮度」（好評）。