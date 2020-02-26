【隱形客】原定尊尼特普擔正　《盜墓迷城》票房拖累闇黑宇宙滅亡

由伊莉莎白莫斯（Elisabeth Moss）主演的《隱形客》（The Invisible Man），電影首波評價解禁。電影成功擺脫之前的不利因素，在評論網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上奪得87%的新鮮度。事實上電影前身本來是2017年，由湯告魯斯（Tom Cruise）的《盜墓迷城》（The Mummy）的延續篇，並打算發展成闍黑宇宙，但礙於反應極差，整件事推土重來，更變成現代版。現得到口評，可謂一洗頹勢。

Elisabeth Moss成功讓《隱形客》起死回生，相信電影會名利雙收。（《隱形客》劇照）

闇黑宇宙成立 華麗陣容讓人期待

猶記得《盜墓迷城》監製Roberto Orci在2013年10月時接受《IGN》訪問表示，《盜墓迷城》及《狙魔人》（Van Helsing）將會存在於同一宇宙，成為了最強的闇黑宇宙（Dark Universe）。翌年，環球影業公布闇黑宇宙的新發展計劃，宣布將重啟多部經典作品，當中包括《盜墓迷城》、《科學怪人的新娘》、《The Wolf Man》、《黑湖妖》、《狙魔人》、《Dracula》及《隱形客》等。

闇黑宇宙首輪陣容包括湯告魯斯、積維爾巴頓、羅素高爾、尊尼特普及蘇菲亞波提拉。（網上圖片）

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當年闇黑宇宙還推出了宣傳短片及演員名單，首輪演員陣容有湯告魯斯、尊尼特普、西班牙首位奧斯卡得主積維爾巴頓、羅素高爾及蘇菲亞波提拉。在2016年1月，環球影業宣布湯告魯斯及蘇菲亞波提拉打頭陣，主演《盜墓迷城》重啟版。同年2月，環球影業還落實找來尊尼特普出演《隱形客》重啟版，並由《非常盜》編劇Ed Solomon負責撰寫劇本。

蘇菲亞波提拉打頭陣的《盜墓迷城》慘遭滑鐵盧。（《盜墓迷城》劇照）

闇黑宇宙首作品《盜墓迷城》出事 其餘作品慘遭封印

可是，闇黑宇宙推出首部作品《盜墓迷城》後，隨即惹來不少批評。當時電影被批評故事劇情強差人意兼充滿漏洞，電影在爛番茄上只得16%的新鮮度，更被指電影為闇黑宇宙開了一個差頭。由於《盜墓迷城》的票房和口碑的失敗，《隱形客》被剔除闇黑宇宙計劃。直到，2019年1月，這部無主孤兒獲布倫屋製片公司（Blumhouse Productions）加入重啟計劃，並找來溫子仁好友Leigh Whannell負責編劇及執導。同年3月，環球影業宣布找來伊莉莎白莫斯代替當時醜聞纏身的尊尼特普，成為電影主角。

湯告魯斯主演的《盜墓迷城》是闇黑宇宙的首部作品，可惜電影強差人意。（《盜墓迷城》劇照）

闇黑宇宙剔除《隱形客》 電影竟成功翻身

這次主角更換，也成功把電影起死回生。《隱形客》首波評價日前解禁，電影最為人所讚譽就是女主角伊莉莎白莫斯。網上有評論認為︰「在伊莉莎白莫斯傑出的演繹帶領下，《隱形客》成為極少數能獲好評的重啟版電影。」《The Hollywood Reporter》記者Todd McCarthy也稱：「起用成熟的伊莉莎白莫斯作為電影中心是一個好開始，這讓人感到緊張及痛苦。」除此之外，他也大讚Aldis Hodge、Storm Reid及Harriet Dyer三位配角。伊莉莎白莫斯成功讓電影起死回生，難怪《隱形客》導演稱她︰「好像有異能，總能演活角色。」

伊莉莎白莫斯頂替尊尼特普成為《隱形客》主角，間接令電影重生。（《隱形客》劇照）