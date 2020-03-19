【隱形客】艾美獎視后拍攝慘被喪撻　如獲隱形能力最想做1件事…

恐怖電影《隱形客》（The Invisible Man）改編自H.G.威爾斯的同名經典小說，日前在洛杉磯舉辦一連串的宣傳活動，並接受本報專訪，艾美獎視后Elisabeth Moss在片中演出遭隱形兇手摧殘的Cecilia。被問到如果私底下也能擁有「隱形」能力，她笑稱最想做的是偷偷跑去迪士尼樂園或環球影城等各大遊樂設施插隊玩樂：「很淘氣的想法吧，但我真的不喜歡排隊！」

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伊莉莎伯摩斯在《隱形客》挑戰極多動作戲，而且要靠想像力憑空打鬥，時常還要被撻來撻去，讓她大呻辛苦。但她認為這片有傳達「反霸凌」的概念，希望觀眾在看完電影後也能被啟發。在片中飾演她前男友的Oliver Cohen，有許多歇斯底里的表演，他笑稱如果真的能擁有隱形能力的話，可能真的會做一些壞事：「也許會想潛進銀行偷錢或是偷看漂亮女生吧，哈哈，這真的是人類的劣根性。」

伊莉莎伯摩斯在《隱形客》挑戰極多動作戲，而且要靠想像力憑空打鬥，時常還要被撻來撻去，讓她大呻辛苦（《隱形客》劇照）

導演Leigh Whannell曾是《恐懼鬥室》（Saw）系列、《兒凶》（Insidious）系列編劇，與導演溫子仁是多年好友。他笑說很早就想拍恐怖片版本的《隱形客》，但僅限於構想，直到他受邀客串演出溫子仁執導的《水行俠》（Aquaman）時，當天晚上與溫子仁食飯，他將這個計劃跟溫子仁分享，對方聽到後大力稱讚：「你一定要拍成，真的，我非常想看」，才讓他趕緊寫劇本預備拍攝。

Leigh Whannell出演過多部恐怖片，更不諱言自己極愛亞洲恐怖片，像是日本的《午夜凶鈴》或是李炳憲主演的《看見魔鬼》：「荷李活的包袱太重，很常拍出複製品，亞洲電影比較有活力。」更說自己多年前就是《上流寄生族》導演奉俊昊的影迷：「他才剛打破紀錄，現在應該在慶祝吧，我最喜歡《上流寄生族》，也很喜歡《骨肉同謀》與《韓流怪嚇》。」最後也說很期待他的下一部電影。

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