【隱形客】隱形衣真有其事？　軍事科技「量子隱形」令人隨意消失

近日上映新片《隱形客》（The Invisible Man）講述一名女主角因難忍科學家男友控制欲太強而逃走，後來得悉男方自刎身亡以為重獲自由，豈料對方一直以近乎超現實的方法監視其一舉一動，女主角身邊人更因此而遭殃。 電影的最大關鍵在於「隱形衣」，原來這並非只是天馬行空的劇情，現實中有人發明出「量子隱形」（Quantum Stealth）科技，於人群中隱身不是夢！

《隱形客》女主角發現男友假死，穿上隱形衣一直跟蹤她。（電影劇照）

加拿大軍事偽裝技術和材質製造公司「HyperStealth」本來主力賣軍事迷彩服，2010年開始研究隱形技術，尋找不同讓武器、軍人甚至軍車在戰場上隱藏起來的材質，經過多年不斷測試及改良，去年研發出「量子隱形」技術。聽落以為是超級英雄電影《蟻俠》（Ant-Man）中「量子領域」的朋友，但使用起來就簡單得多。

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「量子隱形」的質料像紙張一般薄，不用充電便於攜帶，成本亦不高，適用於任何環境、季節及時間，在紅外線、紫外線和熱光譜下都可以隱藏物件，在戰場上相當有用。

據悉，「量子隱形」背後的原理來自「Snell’s law」，即當光線在不同材質移動時會發生折射現象，「量子隱形」就像柱狀透鏡，把不同圖像用不同角度投影出來，塑造出讓人看不到背後事物的死角。

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