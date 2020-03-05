【蝙蝠俠黑夜之神】雙面人原來另有人選　Marvel重量級演員曾試鏡

2008年上映的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）叫好叫座，電影至今仍然風靡全球。當年除了飾演小丑的希夫烈格（Heath Ledger）技驚四座，在電影中飾演Harvey Dent／雙面人的Aaron Eckhart都獲不少好評。可是，原來這角色差點就由這位Marvel重量級演員頂上。

Harvey Dent（左）在《蝙蝠俠—黑夜之神》有著重要作用。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

《蝙蝠俠—黑夜之神》除了介紹了主要的反派小丑外，還引入了另一經典反派角色雙面人。雖然雙面人一角在電影片尾才出現，但他卻在續集《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）起了重要作用，因為《丹特法案》，葛咸城的所有犯罪活動幾乎徹底消除，而飾演Harvey Dent的Aaron Eckhart都獲得不少稱讚。雖然如今很難想像由其他人飾演這個角色會變成如何，但當初劇組原來有其他想法。

Maggie Gyllenhaal（左）飾演的葛咸城女檢察官Rachel Dawes，她與Harvey Dent相戀，甚至訂下婚約，可惜最後兩人結局非常慘痛。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

據外國傳媒《Screen Rant》報導，在籌備《蝙蝠俠—黑夜之神》時，劇組曾考慮過至少7位演員擔任Harvey Dent的可能性。可是，有不少演員有不同原因而拒絕此角，當中包括麥迪文（Matt Damon）及曉治積曼（Hugh Jackman）。前者因為拍攝撞期而未能成為Harvey Dent；而後者因為「狼人」太過經典，而讓劇組卻步。之後餘下的就只有美國導演兼演員的里夫舒韋伯（Liev Schreiber）、Josh Lucas、賴恩菲臘（Ryan Phillippe）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）。可是，在這候選名單中，只有麥克雷法路獲得試鏡機會。在2008年時，麥克雷法路曾在宣傳《Blindness》時向《MTV》確認，他曾獲接觸商討飾演Harvey Dent的可能性。

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而最終決定權，就落在導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）身上。當時導演並沒有找麥克雷法路擔任Harvey Dent一角，而是找來Aaron Eckhart飾演Harvey Dent。有指拍攝《凶心人》（Memento）時，都曾考慮用他成為男主角。可是，最後卻由Guy Pearce飾演男主角Leonard Shelby。導演路蘭大讚Aaron Eckhart如美國資深演員Robert Redford一樣擁有「黑白分明、美國英雄的特質」。最終，Aaron Eckhart沒有辜負導演對他的期望，成為出色的Harvey Dent。