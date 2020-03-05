《Loki》絕密片場照流出　Sophia Di Martino演女版洛基顏值高企

湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演洛基（Loki）這角色已經有9年之多，他更成為MCU最受影迷喜愛的反派。 而由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）衍生的劇集《Loki》也將在2021年春季上架。近日就有最新的片場照片曝光，除了見到主角湯赫度斯頓，更有之前盛傳會演女版洛基的演員Sophia Di Martino的身影，讓影迷相當驚喜。

湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演洛基（Loki）這角色已經9年之多，憑角色在全球爆紅。（《雷神奇俠3：諸神黃昏》劇照）

湯赫度斯頓由2011年開始在《雷神奇俠》飾演洛基，憑角色在全球爆紅。而衍生劇集《Loki》由導演Kate Herron執導，鐵定於2021年春天上架，總集數為六集。

早前，外媒曾報道傳英國女星Sophia Di Martino即將加入《Loki》，在未正式公布她飾演的角色前，已有知情人士透露，Sophia Di Martino的角色應該是女版洛基。

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這個傳言相信是空穴來風未必無因，事關日前就有人在Twitter上貼出幾幅《Loki》劇集的片場照，其中要一張相可以睇到Sophia穿上了洛基的戲服，一套女版洛基的服裝。而湯赫度斯頓就穿著戲服，在雨中被士兵包圍。

點撃即睇《Loki》流出片場照：

​Sophia Di Martino私下好靚女

現年36歲的​Sophia Di Martino，演過《緣來自昨天》，而湯赫度斯頓更曾在ACE Comic Con的場合上提到，他覺得女版洛基應該要由女性擔任。Sophia過去的作品不多，但私下的她外型亮眼，更有影迷發現她的瞳孔顏色與湯赫度斯頓很相似，大讚她是女版洛基的最佳人選。

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不過，別以為女版洛基是新添加的角色，或者是因為推動女權才產生的改變。皆因洛基一向可以將外型變來變去，而且漫畫也提過洛基曾重生成為女性，所以劇集也是參考原作的背景和人物設定，劇情和角色上才會有這個變動。