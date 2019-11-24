【Marvel】幕後指揮踢爆選角秘聞　湯赫度斯頓原來不是洛基首選？

在過去十多年，身為Marvel電影宇宙選角導演（Casting Director）的Sarah Finn，自2008年《鐵甲奇俠》開始，便一直為Marvel Studios作出貢獻。 適逢早前Marvel Studios推出《無限傳奇》（The Infinity Saga），收錄了塵封多年的電影製作花絮，其中一段特輯是關於Sarah Finn如何招攬這班超級英雄。除此之外，她還罕有透露，當初部份演員試鏡的角色，原來並非如今演出的角色。

查特域克保斯飾演的黑豹在Marvel電影宇宙中有著舉足輕重的地位。（《黑豹》劇照）

Sarah Finn向外國傳媒《The Hollywood Reporter》表示，其實在成為黑豹之前，查特域克保斯曼當時曾為2014年上映的《銀河守護隊》的Drax試鏡。可是，他最終未能成為Drax，但整個團隊對他留下深刻印象。

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Sarah Finn有份促成英雄集結的創舉。（Getty Images）

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直到2014年，查特域克保斯當時宣傳黑人歌手James Brown的傳記電影《Get On Up》。他當時在蘇黎世出席電影紅地氈活動，其經典人突然把他拉到一旁，並對他說，Kevin Feige及《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）導演羅素兄弟（Russo Brothers）來電，稱黑豹會在這部電影中登場，並希望他能飾演這個角色。最終，查特域克保斯成為了黑豹。Sarah Finn在訪問時大讚查特域克保斯，並稱：「我們相信他跟黑豹一樣，是一個非常堅強的人。」看來Sarah Finn沒有選他成為Drax，是一個非常正確的做法。

查特域克保斯差點成為Drax，最終這角色由Dave Bautista飾演。而查特域克保斯因Drax的試鏡，讓他獲得演出《黑豹》的機會。（《銀河守護隊》劇照）

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