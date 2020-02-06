【Marvel】洛基快閃2秒藏驚人彩蛋！　宇宙級Boss比魁隆更強大？

小夥伴們下午好啊，今天是立春，春天已經到來，疫情終將退去，大家加油！相信日前超級盃（Super Bowl）的30s預告很多小夥伴們都沒看過癮，多瑪姆也是一樣，尤其是結尾洛基邪魅的一笑，僅僅2秒鐘居然暗藏了一個驚天彩蛋！

洛基快閃2秒藏驚人彩蛋？20圖看完三劇30秒預告▼▼▼

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時差管理局

在日前預告公開後，外國有細心的小夥伴根據洛基胸前的標誌“TVA”推測出，這可能就是漫畫中的「時差管理局」（Time Variance Authority）。洛基大概率是被這裡所逮捕，穿上了特製的囚服。「時差管理局」初登場於1986年《雷神》372期中，這是是負責修正時間線而存在的組織，而且他們負責管控每個多元宇宙的現實，以防止時間穿越帶來的不良後果。

這裡的大部分員工都是這種沒有臉的克隆（Clone）複製體，而且是終身就業，為的是提高效率。Alternity先生是這裡的最高管理者，在必要的時管理局也會招募超級英雄們一起合作完成任務。

「時差管理局」（Time Variance Authority）（漫畫截圖／Marvel）

拿到了空間寶石的洛基肯定又搞出了什麼東西來，所以才會被時差管理局逮捕。在漫畫中，時差管理局還有一個秘密武器叫做“追溯大炮”用於處決被判有罪的犯人，這個大炮可以直接將犯人從出生的整個歷史從他的宇宙中抹除掉。二營長，拉我們的義大利炮來！

宇宙級Boss可能登場

其實洛基被時差管理局抓捕，還有一件事比較蹊蹺，那就是洛基拿走的空間寶石最多只能空間穿越，不會涉及到時間線的問題，為什麼會被抓呢？結合《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的劇情，多瑪姆推測美隊穿越時空及時歸還所有的寶石，除了2014年的魁隆大軍在地球化灰，其他時間線基本並沒有出現問題，但唯獨洛基帶著空間寶石跑路影響巨大。時差管理局未來避免時間線變得更亂，才出手抓捕了洛基。

《復4》中另一個多元宇宙的洛基奪得空間寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

而飛機在之前的發佈會上曾講過，洛基將會出現在不同的歷史事件中，並改寫歷史。已經被時差管理局抓捕的洛基是怎麼逃脫，又如何穿越各個不同的時間線呢？

這時多瑪姆忽然想到了一個人，既然涉及到了時差管理局，也就不得不提到他——「Kang the Conqueror」。這位在Marvel漫畫中最臭名昭著的時空穿越者，很可能在《洛基》劇集中登場，並且和洛基臭味相投一起越獄搞事。就在前兩天，《洛基》劇集剛剛確定了演員奧雲韋遜（Owen Wilson）將加盟該劇並且飾演一位重要角色。如果多瑪姆猜得沒錯，這個新角色很可能就是「Kang the Conqueror」了。

「Kang the Conqueror」（漫畫截圖／Marvel）

在去年抖森的一條採訪中，湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）透露在劇中洛基將會面臨至今“最強大的敵人”，當時我們無法將它和「Kang the Conqueror」有所聯繫，現在看來可能性越來越高了。在漫畫中時差管理局也並非是無敵的存在，他們對時間掌管的能力範圍就和「Kang the Conqueror」的時間範圍產生過摩擦。《復仇者聯盟4：終局之戰》之後在緬懷老英雄們退役的同時，不少粉絲也在思考穿越時空是否會對MCU造成更多的影響，畢竟連編劇和導演自己都沒法確定美隊變老的邏輯。

美國隊長穿越時間歸還寶石，兼決定與初戀情人Peggy Carter共度餘生，返回《復4》時間線時已變老。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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這次時差管理局的彩蛋，讓我們對未來有了更多的期待，圍繞時空穿越和多元宇宙，還有更多有趣精彩的故事在等待著我們。此生無悔入Marvel，讓我們明天同一時間不見不散，拜拜。

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