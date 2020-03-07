【007生死有時】傳Daniel Craig唔捨得卸任　5大候選男神接棒無望

新冠肺炎（前稱︰武漢肺炎）肆虐令多部大片都要延遲上映日期，就連能人所不能的占士邦系列電影《007：生死有時》（No Time to Die）亦不例外，日前就宣布電影要由年4月推遲至11月上畫。 一直有指這部會是男主角丹尼爾基格（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的作品，想不到現在不只上映日期推遲，連任期都有得延長？有知情人士爆料丹尼爾基格會考慮繼續拍007。

《007：生死有時》由Lashana Lynch、丹尼爾基克及Naomie Harris主演。（《007：生死有時》劇照）

最新一集《007：生死有時》原定在4月3日上映，不過由於疫情影響，結果要推遲超過半年才上映，讓不少影迷大感失望。今次是丹尼爾基格第五次飾演占士邦，新作宣傳期間一直也指這將會是他的最後一次。

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有傳丹尼爾反口繼續演007

不過，近日據外媒報道，現年52歲的丹尼爾基格最近積極希望大家不要以他最後一次演出占士邦為主要賣點，有知情人指：「我不認為丹尼爾與占士邦這角色已完結，儘管他先前曾宣稱過這點。」

據知，早在四年前推出《新鐵金剛之鬼影帝國》（Spectre）時，丹尼爾當時也曾公開表示自己不會再演占士邦了，但之後他還是反口繼續演。

一直有指這部會是男主角丹尼爾基格（Daniel Craig）最後一次飾演占士邦的作品，想不到現在不只上映日期推遲，可能連任期都延長。（GettyImages）

「未準備好看到其他演員做007。」

這位電影知情人士更指：「丹尼爾對這個角色有情意結，他還未準備好看到其他演員做007。」如果新作叫好叫座，丹尼爾不會介意繼續再拍。

對於這個消息相信有人歡喜有人愁，大家或許一方面很想看到丹尼爾繼續演007，但另外一班男演員，早前曾傳過有望接棒的就可能因為丹尼爾改變主意要等多幾年。

事關早前曾傳出金球視帝理察麥登（Richard Madden）、英國男星James Norton、Jack Lowden、「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）也是味呼聲極高的新一任占士邦的人選。而在《哈利波特》中飾演「馬份」的湯姆費頓（Tom Felton）亦曾自薦想繼任007，更自爆「七歲那年，我第一部看的電影就是占士邦。」但如果丹尼爾有望延長擔任007的任期，這幾位演員就大失所望了，當中最令網民覺得可惜的相信就是未能看到這位男神演出新一代占士邦吧！

點撃即睇5大本來有望繼任007男演員：