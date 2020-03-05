【新冠肺炎】《007：生死有時》押後半年上映　仲有5部電影改期

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐蔓延全球，由英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的新作《007：生死有時》（No Time to Die），也被迫延遲上映，由原定於4月3日推遲到11月才上映。 另外，亦有多部電影受到影響，有外國網綜藝網站更預測，今年全球電影業的在票房、製作費上的損失，隨時可高達50億美元（大約390億港元）。

《007：生死有時》原定於3月31日在倫敦舉行全球首映，4月2日正式上映，但現時會推遲到11月上畫。電影將會在11月12日及25日，分別於英國和美國上映。（《007：生死有時》海報）

《007：生死有時》將會是丹尼爾基克最後一套主演的占士邦系列電影，該片的製作費高達2億美元（約15億港元），而《007》系列一向都是其中一個最賣座的電影作品。

不過，由於新冠肺炎疫情的關係，早前已有影迷聯署希望《007：生死有時》能押後上映，而電影公司上月亦已決定取消在內地的宣傳活動，避免增加劇組感染的風險。

+ 5 + 4 + 3

《007：生死有時》推遲到11月上畫

日前，電影公司就在其官方Twitter公布，「美高梅、環球影業、占士邦的製作人威爾遜（Michael Wilson）和布羅千利（Barbara Broccoli）今日宣佈，經過慎重考慮以及詳細評估過全球電影市場，《007：生死有時》的上映日期將押後至2020年11月。」

《007：生死有時》原定於3月31日在倫敦舉行全球首映，4月2日正式上映，但現時會推遲到11月上畫。電影將會在11月12日及25日，分別於英國和美國上映。

占士邦電影製作人威爾遜（Michael Wilson）和布羅千利（Barbara Broccoli）宣佈，最新一集占士邦系列《007：生死有時》(No Time to Die)的推出日期，由今年4月推遲至11月。（Twitter圖片）

至少5部電影受疫情影響推遲上映日期

除了《007：生死有時》，由劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）亦由原定3月尾上映，但因疫情問題，暫定延期至5月22日。據知成本高達2億美元（約15億港元）的《花木蘭》，電影公司相當重視內地市場，所以電影考慮各樣因素也被迫押後上畫時間。

黑白版《上流寄生族》原定在二月尾於韓國上映，也宣布延期上映。迪士尼與彼思動畫的《1/2的魔法》（ Onward）、木村拓哉有份聲演嘅《多啦A夢：大雄的新恐龍》，原定在3月6日於日本上映。，也宣布因疫情押後上映，相關的戲院謝票活動亦取消。