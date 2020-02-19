【007生死有時】丹尼爾格力主題曲都管　Billie大爆︰我被人討厭

英國音樂盛事Brit Awards圓滿結束，橫掃格林美，年僅18歲的Billie Eilish勇奪國際女歌手獎。她在台上領獎時忍不住哽咽，並表示：「最近我覺得被人討厭。」相信在短時間突然爆紅的她，在過去承受了不少壓力。 除此之外，她亦在Brit Awards上，首次現場表演電影《007：生死有時》（No Time to Die）主題曲。

Billie Eilish與哥哥Finneas出席Brit Awards頒獎禮。（Getty Images）

Billie Eilish在Brit Awards上勇奪國際女歌手獎，她從Melanie C手上接過獎座後，突然感觸落淚，並稱：「最近我覺得被人討厭，而當我在舞台上時，我看到你們對我微笑時，這使我很想哭。我現在很想哭，謝謝。」其實Billie Eilish都曾經公開表示遭人討厭，當時她向《BBC Breakfast》表示：「我現在不再閱讀留言，這毀了我的生活。你做的事愈有型，他們就會愈討厭你，這是很瘋狂。」

Melanie 向Billie Eilish頒發國際女歌手獎。（Getty Images）

除此之外，Billie Eilish在Brit Awards上，與她的哥哥Finneas聯合表演。她與Finneas早前受訪時大爆《007：生死有時》男主角丹尼爾格力（Daniel Craig）會控制電影的所有範疇，當中包括電影主題曲的創作。Finneas稱：「一定要他喜歡，如果丹尼爾格力不喜歡，我們就不能得到這工作。」Billie也表示指：「從創作主題曲上，我們知道他有很大權力，他很投入，我們都未見過他，但一切進行之前要先得到他的喜歡。」