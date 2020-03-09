【無聲絕境2】無懼肺炎疫情舉行首映禮　大女靚咗好多變美少女

電影《無聲絕境2》（A Quiet Place 2）原訂於本月19日在香港上映，但礙於肺炎疫情，電影公司宣布押後至下月才上映，確實日期待定，影迷要再等多一段時間才看到這部作品。 然而北美地區就未受影響，電影昨日（8日）在紐約舉行首映禮，當晚最大驚喜的是飾演大女兒Regan Abbott的演員Millicent Simmonds悉心打扮現身，與戲中的爛撻撻形象大相逕庭，進化成美少女！

究竟Millicent Simmonds（左）有幾大變化令John Krasinski同Emily Blunt咁驚訝？（Getty Images）

由於首集叫好又叫座，事隔兩年《無聲絕境2》正式面世，導演John Krasinski回歸執導，由太太Emily Blunt率領戲中女兒Millicent Simmonds與Noah Jupe，帶同剛出生的女兒，繼續逃避外星人獵殺，今集仲有Cillian Murphy與Djimon Hounsou扮演的新角色出現，劇情走向更加神秘。

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雖然美國的新冠肺炎確診病例達541宗，但昨晚《無聲絕境2》仍然舉行首映禮，John Krasinski與太太Emily Blunt盛裝現身放閃，後者狀態甚Fit令人眼前一亮，但二人卻被「女兒」Millicent Simmonds搶盡風頭。現年17歲的她在戲中是個中性打扮的小女孩，仲有些少「污Where」，但昨晚Millicent穿上藍色露肩禮服，盤上簡單髮髻，一身雪白肌膚仙氣十足，突然進化成美少女，真係要望多幾眼先認得出連John Krasinski與Emily Blunt見到Millicent變靚都表現得十分興奮。

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