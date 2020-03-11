奧地利電影複製愛女劇情惹孌童爭議　童星母證沒過界︰允許這樣做

由奧地利女導演Sandra Wollner執導的科幻電影《The Trouble With Being Born》，早前在第70屆柏林影展上舉行首映禮，電影還入圍角逐Encounters獎項。雖然電影最後與獎項擦身而過，卻引起社會關注及網絡上激烈討論，讓導演不得不開腔回應部份指控，究竟甚麼原因引起這麼大回迴響？

10歲童星Lena Watson飾演人型機械人Ellie。（《The Trouble With Being Born》劇照）

《The Trouble With Being Born》是一部科幻電影，由10歲女童星Lena Watson飾演人型機械人Ellie，而她與人類父親同住。父親可以透過編寫程式，讓Ellie回憶起曾經經歷的所有事情。至於為何父親會與人型機械人同住？原來父親的真實女兒在十年前失蹤，因為對女兒不捨，於是製造了人型機械人，並跟足女兒樣子複製。雖然女兒看起來是人型機械人，但她有時會發夢，與真人無異。如果你以為這是一部親情電影，那麼你就大錯特錯。

《The Trouble With Being Born》早前在第70屆柏林影展上舉行首映禮，但卻有觀眾離場抗議。（The Trouble With Being Born Facebook 圖片）

舊作同遭離場抗議

戲中父親雖然為人型機械人Ellie植入原本女兒的回憶，但可惜這些經歷對於Ellie來說根本沒有意義。而父親也因這些往事及回憶，發展出一段不倫戀。之後電影涉及不少裸露鏡頭，而在柏林影展舉行首映禮期間，據報有不少觀眾看到這些不安畫面而紛紛離場。最終，電影被狠批「宣傳孌童癖作品」，甚至有評論認為《The Trouble With Being Born》把孌童癖議題帶到主流電影。Sandra Wollner對此見慣不怪，因為她另一部作品《The Impossible Picture》，亦同樣遭觀眾抗議離場，可是這電影在IMDb獲得7.4的高分。

在2016年上映的《The Impossible Picture》，導演Sandra Wollner也曾遇上觀眾離場抗議。（《The Impossible Picture》劇照）

拍攝手法盡量避忌

至於今次再受爭議，引述《The Hollywood Reporter》報道，其實導演Sandra Wollner非常「害怕」用一個童星來擔任這角色。她特別提到創作劇本時，原定人型機械人Ellie的角色設定是20歲，之後亦將過份的性愛場面刪改後，才決定起用Lena Watson。Sandra Wollner還指出，Lena Watson的父母「非常開明」，及「明白她們的想法」並「允許她們這樣做」。

人型機械人Ellie與父親的不論戀惹爭議，還遭批評電影是「宣傳戀童癖的作品」。（《The Trouble With Being Born》劇照）

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外媒盛讚︰滄海遺珠

當然Lena Watson在戲中的所有全裸畫面，都是透過後製呈現出來，現場她是穿著比堅尼，並在VFX的情況下拍攝：「當時她還需要戴著矽膠面具和假髮，而且為了僅隱藏童星的真實身份，我們還找來另一位女演員模仿其角色。」Sandra Wollner最後還提到，Lena Watson的父母在拍攝時全程在旁，而她從沒有裸露身體，或見到其他演員的裸體。面對這麼大爭議，但亦有媒體力撐，《The Hollywood Reporter》形容電影是「滄海遺珠」，稱：「這部電影最讓人著迷之處是用機械人的視角看世界，我們無需要判斷、關心及定義這視角。」