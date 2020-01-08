【古曼童】改編越南恐怖真人真事　民間信仰慘釀40人連環殺案

越南恐怖電影《古曼童》（That Son Tam Linh），改編自當年震驚越南的連環殺人慘案。電影去年10月在越南上映時，成功擊敗同期上映的《JOKER小丑》（Joker）及《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man），成為越南票房冠軍。《古曼童》下月將在台灣上映，電影首條預告早前公開，至於香港則沒有上映的時間表。

《古曼童》由越南女歌手Hoang Yen Chibi主演。（《古曼童》劇照）

票房擊敗《JOKER小丑》

《古曼童》找來曾獲紐約亞洲電影節最佳導演的Le Binh Giang，組成四人導演團聯合執導，而且還找來曾參與《迷你兵團》（Minions）及《壞蛋獎門人》（Despicable Me）音樂製作的Seth Tsui，擔任作曲家，成功在越南引起極大關注。電影去年只在越南及馬來西亞上映，但單計越南當地的票房，電影已錄得約443億越南盾（約1千490萬港元）票房收入，成功擊敗同期上映的《JOKER小丑》及《雙子任務：疊影危機》，成為越南票房冠軍，認真不簡單。

《古曼童》改編自當年震驚越南的連環殺人案事件，據了解，受害人全是女性。（《古曼童》劇照）

《古曼童》改編自90年代發生在越南首起的連環殺人事件，故事講述住在湄公河三角洲村莊的聾啞女孩，她偶然下認識了一位自稱薩滿的治療師。之後，這位治療師奇蹟地把當地的一名村民治癒而贏得大家信任，而那位聾啞女孩都慢慢被這治療師所吸引，不久，兩人還成為夫妻。可是，女孩意外發現丈夫的秘密，原來他透過「古曼童」去尋求永生的計劃。

薩滿的治療師透過「古曼童」去實行他的殺人大計。（《古曼童》劇照

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「古曼童」是什麼？

「古曼童」是泰國的一種嬰靈信仰，初期流傳於泰國、越南及印尼等國家，目前已蔓延至大中華地區。「古曼童」在泰文的意思是解作「金童」，其製作方法是將早夭的嬰兒或人骨，再搭配多種材料，如屍油等製成。之後透過高僧作法開光，才能把嬰靈的亡魂注入，從而使他們得以重生。據了解，擁有「古曼童」者，他們必須將「古曼童」當作其子女去去供奉，才能辟邪及獲得好運。當年發生在越南的「古曼童」連環殺人事件，殺人犯透過誘騙因生活不順利的脆弱女性用「古曼童」轉運，而將她們殘殺。這個恐怖殺人事件還禍延至印尼。最終，在印尼有高達四十二名女子受害，年齡介乎十七歲至四十歲。