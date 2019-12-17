【逃出魔幻紀】「Jumanji」源自南非祖魯族　暗藏恐怖邪靈傳說？

由狄維莊遜（Dwayne Johnson）、積碧克（Jack Black）、Kevin Hart及Karen Gillan主演的《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）近日正式上映，電影再次帶大家走進遊戲的虛擬世界。沒想到，1995年上映的《逃出魔幻紀》（Jumanji）原來是根據真人真事，而這個遊戲還可以追溯至中國的戰國時代，究竟是什麼一回事？

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最新一集《逃出魔幻紀》都是由狄維莊遜、積碧克、Kevin Hart及Karen Gillan主演。（《逃出魔幻紀：霸氣升呢》劇照）

羅賓威廉斯亂解「Jumanji」整蠱人

《逃出魔幻紀》在1995年上映時，當時飾演主角Alan Parrish的羅賓威廉斯（Robin Williams），在同年12月接受外國傳媒《Entertainment Weekly》訪問時曾透露，「Jumanji」一詞其實是來自南非祖魯族（Zulu），意思是「許多影響」（Many Effects）。但當時他續稱希望繼續捉弄影迷，所以凡有人問「Jumanji」的意思時，他就會告訴他們這是加勒比海的一個島嶼，並邀請他們到該處旅行。

羅賓威廉斯在1995年曾解釋「Jumanji」名字的由來。（《逃出魔幻紀》劇照）

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同中國戰國時期都有關？

雖然羅賓威廉斯沒有透露更多關於「Jumanji」的細節，但有專門研究神秘事物的網站《Mystic Investigations》指出，其實「Jumanji」是由非洲巫醫及英國黑女巫在1800年代所創的遊戲。據了解，兩人是一對專門研究邪靈的戀人，就如華倫夫婦一樣。但他們與華倫夫婦不一樣，他們透過「Jumanji」，從而把惡靈永久保存。最可怕的是，他們計劃透過犧牲自己，並透過「Jumanji」讓他們獲得永生。據該網站指出，英國皇室從秘密拍賣組織illuminati購得，目前仍然由皇室所擁有。然而，當然沒有辦法證實傳聞的真偽。

在中國戰國時期也有類似「Jumanji」的遊戲。（網上圖片）

除此之外，有外國傳媒指出，在中國戰國時代也有類似「Jumanji」的遊戲。在山東省青州市附近發掘出一座有2,300年歷史的古墓，而在墓中，考古學家發現了類似棋盤遊戲的碎片，當中包括一個由動物牙齒製成，有14面的骰子。骰子其中12面是寫上1至6，而餘下兩面則是空白。考古學家還發現了21塊長方形的遊戲碎磚，而部份碎磚印有眼睛、雲霧和雷暴等圖案。

據考古學家稱，這種遊戲名為六博，是中國戰國至晉朝流行的一種棋類遊戲，其行棋方式是模擬貓頭鷹等鳥類在池塘獵魚的行為。

考古學家還發現了21塊長方形的遊戲碎磚，而部份碎磚印有眼睛、雲霧和雷暴等圖案。（網上圖片）