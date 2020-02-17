70年代恐怖片塵封40年後終重光　導演稱電影受詛咒釀86人死亡慘劇

應該沒有太多人聽過《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》，然而這部恐怖片卻被認為是受到詛咒的一部作品，皆因電影在兩次非正式公映的情況下，先後造成86人死亡的慘劇。雖然未知真的有詛咒伴隨還是商業噱頭，但電影近日登陸日本，並首次在戲院正式播放，此舉成功在社交網絡上引起很大迴響。

《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》在2018年於Brooklyn Horror Fim Festival上放映。（《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》預告擷圖）

《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》由David Amito及Michael Laicini聯合執導。雖然《IMDb》顯示電影在2018年才誕生，亦在同年參加了Brooklyn Horror Fim Festival。可是據《Daily Star》報導，電影早在1970年代開始拍攝。據了解，為了呈現最恐怖的畫面，他們挑戰禁忌，除了到兇宅拍攝，還到當地原住民禁地拍攝。可是，電影母帶卻離奇失蹤近20年，直到1988年，Michael Laicini突然找到母帶，並利用剪接的方式，把這電影無法拍攝的部份修補。到近年，他們還帶著這作品參加不同獨立影展，約40年後，這部作品終於重見天日。

《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》講述一對姐弟因寵物狗的離世感到非常沮喪，於是兩人決心打開地獄之門拯救寵物狗。（《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》預告擷圖）

《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》故意講述一對姐弟因寵物狗的離世感到非常沮喪，於是兩人決定打開地獄之門，以拯救寵物狗的靈魂。據David Amito及Michael Laicini認為，電影隱藏了一個只有某些觀眾才能看到的「秘密」，但當他們察覺時，他們「肯定要死了」。兩人堅持認為這詛咒是真實存在，他們續指出，在1988年於德國舉行的電影節及1993年在三藩市舉行的放映會上，都發生致命慘劇。前者因戲院發生大火，最終造成56人死亡；而後者因「建築物爆炸」，釀成30人死亡。兩次的放映會最終奪去合共86人的性命。

在《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》BIFFF 預告中，都有報導1988年發生的大火。（《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》BIFFF 預告擷圖）

美國恐怖片導演Eric Thirteen在前年的Brooklyn Horror Fim Festival上發現了這部作品，他決心要讓更多電影愛好者認識這部電影。最終，他與Uncork'd Entertainment達成協議，這部受詛咒的作品最近登陸了日本，並成功在社交網絡上引起很大迴響。

在不同預告中，《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》劇組都希望告知影迷這部電影遭到詛咒。（《Antrum: The Deadliest Film Ever Made》預告擷圖）

據其中一個曾經看過電影的「生還者」指出，「電影成功營造出讓我感到我在看我不該看的東西。超級恐怖，讓人非常不舒服及不安，但也讓人目不轉睛。」雖然看過電影的觀眾不多，但在《爛番茄》的評分，電影新鮮度有83%，是一個不錯的成績。有興趣的影迷或者可以到日本欣賞。