【荷里活性侵案】韋恩斯坦罪成判刑23年

事前指案情最高刑罰25年，最終被判23年。（資料圖片）

荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵一案終有結論，當事人早於2月尾已被裁定兩項罪名成立，當時有指他將會面臨最高25年的監禁期刑，今日（11日）法官宣判韋恩斯坦判刑23年，現年67歲的他將於90歲高齡才能服畢刑期出獄。

5項罪名，一項性襲擊及一項三級強姦罪成。（資料圖片）

韋恩斯坦於2018年被多位荷里活女星指控遭其性侵，同年被捕兼開審，當中受害者包括Annabella Sciorra、杰茜卡曼（Jessica Mann）、製作助理黑利爾（Mimi Haleyi）等人，事件一出即在全球掀起「#metoo」運動。

[23:40, 2020年3月11日] HK01 Patrick: 今年1月上庭時，韋恩斯坦已要人扶。（資料圖片）

韋恩斯坦於2月底被控五項罪名，陪審團裁定他一項性襲擊以及一項三級強姦罪成，最嚴重的性侵（predatory sexual assault）和一級強姦罪名不成立，當時已被即時帶走入獄，並在庭上被戴上手銬，11日才宣判結果。

韋恩斯坦於2月底被控五項罪名，陪審團裁定他一項性襲擊以及一項三級強姦罪成，最嚴重的性侵（predatory sexual assault）和一級強姦罪名不成立，當時已被即時帶走入獄，並在庭上被戴上手銬，11日才宣判結果。