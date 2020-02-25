【荷里活性侵案】韋恩斯坦#metoo風波　兩項罪名成立最高判監25年

荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）於2018年被多位荷里活女星指控性侵，同年被捕兼開審，當中受害者包括Annabella Sciorra、杰茜卡曼（Jessica Mann）、製作助理黑利爾（Mimi Haleyi）等人，在全球掀起「#metoo」運動。 早前有消息指出現年67歲的韋恩斯坦極有機會終身監禁，24日案件再審時，裁定他兩項罪名成立，目前面臨25年的監禁期刑。

韋恩斯坦的性侵案件於美國時間24日再審。（Getty Images）

韋恩斯坦被起訴五項控罪，包括兩項性襲擊、兩項強姦、及強行口交的非禮罪，目前裁定兩項罪名成立的案件為2006年強迫前製作助理黑利爾口交，以及2013年在紐約酒店內強姦女星杰茜卡曼，若以上五項控罪皆罪成的話，他將面臨終身監禁。

陪審團裁定韋恩斯坦最嚴重的性侵（predatory sexual assault）和一級強姦罪不成立，該兩罪若罪成，他需被判終身監禁，而24日裁定他一項性襲擊和一項三級強姦則罪成，他需即時入獄，並在庭上被戴上手銬帶走。

韋恩斯坦今年1年出庭時已需要人協助，24日情況同樣。（Getty Images）

韋恩斯坦的性醜聞「#metoo」事件於2017爆發，當中有超過80名女性聲稱都有受到不當性行為對待，美國女星Annabella Sciorra更曾上庭作供，詳細講述自己在1993年被強姦的經過。

此事一出在全球掀起「#metoo」運動，今次韋恩斯坦的定罪，令不少受害女性都終於討回公道。

影星奧瑪花曼在事件曝光後，曾發文拍《標殺令》前，監製韋恩斯坦曾試圖性侵。（《標殺令》劇照）