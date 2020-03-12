【新冠肺炎】電影博覽Cinema Con宣布取消　康城影展不排除要停辦

奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）公布確診俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），消息震驚全球。而面對疫情擴散，一年一度荷里活電影博覽「Cinema Con」亦宣布今年的活動將會取消，避免太多人聚集而增加感染機會。

電影博覽「Cinema Con」是一年一度荷里活的盛會，業界龍頭多數都會搶在博覽上安排暑假等檔期的大片在此時率先曝光。（GettyImages）

電影博覽「Cinema Con」是一年一度荷里活的盛會，業界龍頭多數都會搶在博覽上安排暑假等檔期的大片在此時率先曝光，部分片商平時更會在「Cinema Con」上播放精彩片段吊下大家胃口，賣定關子，能夠為電影造勢，絕對是每年最大型兼熱鬧的影視活動。

「Cinema Con」原定於今年3月30日至4月2日在拉斯維加斯舉行，每年的活動都會吸引世界各地影業人士出席盛會。（GettyImages）

CinemaCon2020因疫情關係停辦

「Cinema Con」原定於今年3月30日至4月2日在拉斯維加斯舉行，全球的電影公司、發行商和業內人士本來都會出席，每年都會吸引超過80個國家和地區的電影參展商等去到美國拉斯維加斯。

不過，今年的CinemaCon因為疫情關係以及旅行禁令，主辦方宣布將會停辦此活動。

美國戲院業者協會（National Association of Theatre Owners）的總裁John Fithian以及「Cinema Con」的主辦人Mitch Neuhauser亦就此事發表了聯合聲明，宣布取消CinemaCon2020。（GettyImages）

美國戲院業者協會（National Association of Theatre Owners）的總裁John Fithian以及「Cinema Con」的主辦人Mitch Neuhauser亦就此事發表了聯合聲明，「非常遺憾的是，我們宣布取消CinemaCon2020。每年春天，來自世界各地的電影放映商、發行商和行業的合作夥伴都會在拉斯維加斯聚會。今年，由於旅行禁令，世界其他許多地區都難以出國以及冠狀病毒所帶來的其他挑戰，全球電影界有很大一部分人都無法參加CinemaCon。」因此主辦方最後決定取消今屆「Cinema Con」。

原訂於5月舉辦的康城影展曾表示會照常進行，影展總監皮Pierre Lescure亦向法國媒體表示，如果4月的情況沒有好轉，今年影展亦會考慮取消。（GettyImages）

康城影展不排取亦要取消

其實較早前，「Cinema Con」就決定排除中國內地的戲院業者出席活動，韓國、意大利和日本的代表亦已宣布不會參加今屆活動，原本其他地區的院商仍會繼續出席。新冠肺炎在全球肆虐，對影業造成很大影響，而原訂於5月舉辦的康城影展曾表示會照常進行，影展總監皮Pierre Lescure亦向法國媒體表示，如果4月的情況沒有好轉，今年影展亦會考慮取消。