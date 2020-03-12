【新冠肺炎】奧緹華史賓莎有新招抗疫　用超級英雄甫士代替握手

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延全球，電影業亦大受影響，不少大片延遲上映，連著名荷里活影星湯漢斯（Tom Hanks）亦與妻子Rita Wilson在澳洲確診感染。 面對疫情肆虐，奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）就有一個絕世好橋，提議以這個超級英雄的招牌姿勢，代替握手打招呼。

奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎有一個絕世好橋，對付新冠肺炎的傳播。（《忘情水》劇照）

新冠肺炎疫情發展迅速，確診病例持續上升，電影界多部電影都延遲上映日期，《007：生死有時》、《花木蘭》、《1/2的魔法》、《多啦A夢：大雄的新恐龍》等作品都改期。而將於Disney+上架的劇集《The Falcon and the Winter Soldier》亦受影響，有傳因為劇情與新冠肺炎相似，要重寫劇本及重拍。

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曾演出《恐怖大媽》、《忘情水》的奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎，就在社交平台貼出圖片兼留言：「我之後幾個月的最新握手方式。（My new handshake for the next few months!）」。奧緹華史賓莎的提議獲得極多網民同意，貼文帶來近兩萬個讚好，她建議大家以《黑豹》（Black Panther）的標誌手勢「Wakanda Forever」，代替握手避免傳播新冠肺炎。

奧緹華史賓莎的提議獲網民大讚。（octaviaspencer/ig圖片）

除了以上提到受疫情影響的電影，華納兄弟方面早前都取消了動畫《Superman: Red Son》的在紐約舉辦的首映禮，Netflix正在拍攝由狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的新戲《Red Notice》，本來會於意大利取景，亦受到影響，相信會選擇在其他地方進行拍攝。