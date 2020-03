【新冠肺炎】奧緹華史賓莎有新招抗疫　用超級英雄甫士代替握手

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情持續蔓延全球,電影業亦大受影響,不少大片延遲上映,連著名荷里活影星湯漢斯(Tom Hanks)亦與妻子Rita Wilson在澳洲確診感染。 面對疫情肆虐,奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎(Octavia Spencer)就有一個絕世好橋,提議以這個超級英雄的招牌姿勢,代替握手打招呼。

奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎有一個絕世好橋,對付新冠肺炎的傳播。(《忘情水》劇照)

新冠肺炎疫情發展迅速,確診病例持續上升,電影界多部電影都延遲上映日期,《007:生死有時》、《花木蘭》、《1/2的魔法》、《多啦A夢:大雄的新恐龍》等作品都改期。而將於Disney+上架的劇集《The Falcon and the Winter Soldier》亦受影響,有傳因為劇情與新冠肺炎相似,要重寫劇本及重拍。

曾演出《恐怖大媽》、《忘情水》的奧斯卡最佳女配角奧緹華史賓莎,就在社交平台貼出圖片兼留言:「我之後幾個月的最新握手方式。(My new handshake for the next few months!)」。奧緹華史賓莎的提議獲得極多網民同意,貼文帶來近兩萬個讚好,她建議大家以《黑豹》(Black Panther)的標誌手勢「Wakanda Forever」,代替握手避免傳播新冠肺炎。

奧緹華史賓莎的提議獲網民大讚。(octaviaspencer/ig圖片)

除了以上提到受疫情影響的電影,華納兄弟方面早前都取消了動畫《Superman: Red Son》的在紐約舉辦的首映禮,Netflix正在拍攝由狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的新戲《Red Notice》,本來會於意大利取景,亦受到影響,相信會選擇在其他地方進行拍攝。